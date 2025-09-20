¿Cómo la sandía ayuda al cabello? Esto dicen los expertos con recomendaciones efectivas y a bajo costo

Suscríbete a nuestros canales

La sandía es una fruta tropical rica en propiedades vitamínicas y con alto contenido de agua, lo cual es importante en el área de la belleza, dado que, aporta múltiples beneficios especialmente al cabello, por ejemplo, hidratarlo.

En ese sentido, de acuerdo a la información divulgada por Garnier, la sandía contiene antioxidantes que ácidos grasos que fortalecen la raíz capilar, al tiempo que previene la aparición de la casa. A su vez, es una fuente natural para hidratar las puntas.

¿Cómo debes aplicar la sandía en el cabello?

Lo más recomendable es que la persona retire las semillas de la fruta y luego la mezcle con agua o gel de aloe vera, posteriormente, aplique esa fórmula en el cuero cabelludo desde la raíz hasta las puntas, debe dejar actuar el producto durante 15 minutos, por último, debe retirarlo con abundante agua.

Cabe destacar, que el referido proceso la persona debería realizarlo mínimo dos veces al mes o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre el cabello.

Foto cortesía de: freepik

A su vez, es propicio acotar que la alimentación también es un factor que influye en las condiciones del cabello, por ello, lo más idóneo es que la persona establezca una dieta balanceada, es decir, rica en vitaminas y minerales.

En definitiva, para mantener el cabello en buenas condiciones la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y evitar la aplicación de tratamientos químicamente invasivos.

Foto cortesía de: freepik

Visita nuestra sección Variedades

Manténgase informado en nuestros canales

de WhatsApp , Telegram y Youtube