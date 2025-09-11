Conoce cuál es la planta con alto contenido de agua que hidrata la piel a profundidad: así debes aplicarla

Suscríbete a nuestros canales

La exposición al sol es una de las causas más comunes por la cual se deshidrata la piel, dado que, sus capas se irritan y debilitan, lo cual de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar un amplio abanico de consecuencias negativas para el órgano más grande del cuerpo.

En ese sentido, de acuerdo a la información divulgada por Im clinic Gournay, “la piel deshidratada se caracteriza por la falta de moléculas de agua en las capas superficiales de la piel, en particular en la epidermis y la dermis, junto con una alteración en la función de barrera de la piel”, explicó la dra. Cerón.

Por lo tanto, el mercado farmacéutico y estético ofrecen una amplia gama de tratamientos para mantener la piel hidratada a profundidad, pero también existen alternativas naturales que cumplen la misma función.

Según la información publicada por la Clínica mayo, el gel de aloe vera contiene más de 60% de agua, por ende, es beneficioso para la piel, al tiempo que también contribuye a eliminar las manchas.

¿Cómo debes aplicar el aloe vera en la piel?

Lo más recomendable es que la persona aplique dos cucharadas de gel de aloe vera en la piel y deje actuar el producto durante 15 minutos, posteriormente, debe retirar los excesos del mismo.

Cabe destacar, que si la deshidratación de la piel es constante lo más idóneo es que la persona asista a consulta médica, con la finalidad de que el dermatólogo evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En definitiva, para mantener la piel sana y brillante la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo, por ejemplo, consumir mínimo siete vasos de agua al día.

