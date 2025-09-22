Conoce cuáles son los increíbles beneficios que aporta la fresa al cabello: así debes aplicarla

Suscríbete a nuestros canales

La fresa es una fruta rica en vitaminas y antioxidantes que aportan múltiples beneficios al cuero cabelludo, especialmente, para aquellas personas que desean fortalecer desde la raíz hasta las puntas, lo cual es indispensable para lucir una melena radiante.

En ese sentido, de acuerdo a la información divulgada por Garnier, el exceso de rayos solares debilita el cabello fácil y rápido.

Por lo tanto, en la actualidad existe una amplia gama de tratamientos comerciales para fortalecer e hidratar el cabello, pero la fresa es una excelente opción natural.

¿Cómo aplicar la fresa en el cabello?

Lo más recomendable es mezclar la fresa con un poquito de agua tibia y aplicar el producto en el cabello desde la raíz hasta las puntas, debe dejarlo actuar durante 20 minutos, posteriormente, debe retirarlo con abundante agua.

Cabe destacar, que el referido proceso la persona debe realizarlo mínimo dos veces al mes o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre el cuero cabelludo.

A su vez, es propicio acotar que la alimentación es un factor que influye en el cabello, por ello, lo ideal es que la persona establezca una dieta balanceada, es decir, rica en vitaminas y minerales.

En definitiva, para mantener el cuero cabelludo en buenas condiciones es importante que la persona establezca una rutina de autocuidado con los productos acordes que contribuyan a lograrlo y evite la aplicación de tratamientos químicamente invasivos.

Foto cortesía de: freepik

