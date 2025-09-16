Cuando hidratar no basta: Cómo exfoliar las manos y dejarlas rejuvenecidas

Suscríbete a nuestros canales

Al exfoliar se eliminan las células muertas de la capa superficial de la piel. Como resultado, se revela una piel más fresca y luminosa.

Nuestras manos están expuestas diariamente a factores externos como el sol, el frío, productos químicos y la constante fricción. Esto, sumado a la renovación celular natural, puede provocar que la piel se torne opaca, seca y áspera.

Por ello, se recomienda exfoliar las manos de manera adecuada. Además, es un paso que optimiza la absorción de cremas hidratantes y tratamientos. Te dejamos aspectos clave difundidos por la Academia Americana de Dermatología.

Tipos de Exfoliación

Existen dos categorías principales de exfoliación, cada una con sus propios beneficios y consideraciones:

Exfoliación Física

Este método utiliza partículas granuladas como azúcar, sal, microesferas, entre otros productos. Al frotarse sobre la piel, eliminan las células muertas de forma mecánica. Es una manera rápida de hacer una limpieza profunda, pero debe aplicarse con suavidad.

Importante: Debes elegir exfoliantes con partículas finas y redondas para evitar microlesiones en la piel.

Exfoliación Química

Implica el uso de ácidos suaves, como los alfa-hidroxiácidos (AHA) o beta-hidroxiácidos (BHA), que disuelven el "cemento" que une las células muertas. Los AHA (ácido glicólico, láctico) son excelentes para mejorar la textura de la piel y unificar el tono, mientras que los BHA (ácido salicílico) son más indicados para pieles propensas a imperfecciones, aunque no es lo más común para las manos.

Importante: La efectividad de estos productos radica en su concentración y pH, por lo que debe usarse por recomendación de un especialista.

Componentes recomendados en exfoliantes de manos

Para una exfoliación segura y efectiva en casa, busca productos con los siguientes ingredientes:

Agentes exfoliantes físicos

Azúcar o sal fina: Son exfoliantes naturales que se disuelven con el agua, evitando residuos.

Son exfoliantes naturales que se disuelven con el agua, evitando residuos. Polvo de Almendra o Avena: Ofrecen una exfoliación muy suave y son ricos en propiedades emolientes.

Agentes Exfoliantes Químicos (en baja concentración)

Ácido láctico: Es un AHA que, además de exfoliar, ayuda a hidratar la piel, siendo perfecto para manos resecas.

Es un AHA que, además de exfoliar, ayuda a hidratar la piel, siendo perfecto para manos resecas. Ácido glicólico: Penetra más profundamente y es excelente para tratar manchas y arrugas finas.

Los mejores exfoliantes para manos suelen estar enriquecidos con aceites (jojoba, coco, oliva) o mantecas (karité) que nutren y suavizan la piel al mismo tiempo que la exfolian.

Pasos para una exfoliación perfecta

Sigue estos sencillos pasos para obtener los mejores resultados:

Lava y humedece tus manos con agua tibia y jabón suave. La piel húmeda es más receptiva y previene la irritación. Aplica una cantidad de exfoliante del tamaño de una nuez y masajea suavemente con movimientos circulares, prestando atención en los bordes de las uñas, pero sin frotar con fuerza, para evitar dañar la barrera cutánea. Enjuaga bien con agua tibia, hasta eliminar todo el producto. Aplica una crema de manos rica en emolientes e ingredientes reparadores para sellar la humedad.

Ya que sabes lo necesario para exfoliar las manos de manera segura y eficaz, realiza este procedimiento una o dos veces por semana, combinándolo con una hidratación constante. ¡Lucirás unas manos radiantes!



