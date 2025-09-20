El rubor se reinventa: descubre las presentaciones que se imponen y a quién favorecen

Suscríbete a nuestros canales

El rubor o blush ha dejado de ser un simple toque de color para convertirse en el protagonista indiscutible del maquillaje actual.

Las nuevas propuestas apuestan por la luminosidad, la naturalidad y las texturas innovadoras. Desde fórmulas en crema que se funden con la piel hasta audaces combinaciones de tonos.

Tendencias en rubores

Te contamos cuáles son los estilos que marcan la pauta y cómo adaptarlos a tu tipo de piel para un acabado perfecto.

Las texturas en crema y las líquidas se han coronado como las reinas de la temporada. Su capacidad para crear un efecto de "segunda piel" y aportar un brillo saludable las convierte en las favoritas.

A estas se suman las fórmulas los versátiles sticks o barras, ideales para una aplicación rápida y para llevar en el bolso. Aunque el clásico polvo no desaparece, se reinventa con acabados más satinados y menos mates.

¿Qué textura de blush te conviene más?

La clave para un rubor impecable reside en elegir la fórmula adecuada para tu tipo de piel. Los expertos en maquillaje coinciden en las siguientes recomendaciones:

Pieles secas o maduras: Las texturas en crema o líquidas son tus mejores aliadas. Aportan hidratación y un acabado jugoso que no acentúa las líneas de expresión. Se integran perfectamente y dan una apariencia fresca y juvenil.

Las texturas en crema o líquidas son tus mejores aliadas. Aportan hidratación y un acabado jugoso que no acentúa las líneas de expresión. Se integran perfectamente y dan una apariencia fresca y juvenil. Pieles mixtas o grasas: El blush en polvo sigue siendo una opción segura, ya que ayuda a controlar el exceso de brillo y ofrece una mayor duración. Sin embargo, las fórmulas en gel o mousse también son una excelente alternativa por su larga duración y acabado natural .

El blush en polvo sigue siendo una opción segura, ya que ayuda a controlar el exceso de brillo y ofrece una mayor duración. Sin embargo, las fórmulas en gel o mousse también son una excelente alternativa por su larga duración y . Piel normal: ¡Estás de suerte! Puedes experimentar con cualquier textura. Desde la ligereza de un líquido hasta la practicidad de una barra, todas las opciones te sentarán bien.

La maquilladora de celebridades como Hailey Bieber y Kendall Jenner, Mary Phillips @maryphillips, es una firme defensora de las texturas en crema para lograr un look esculpido pero natural. Su técnica de "underpainting" (aplicar contorno y rubor en crema antes de la base) ha revolucionado la forma de buscar un acabado que parezca nacer de la propia piel.

El maquillaje es más que belleza, la innovación va de la mano para adaptarse al cuidado de todo tipo de piel. Por eso, en rubores verás que hay propuestas que atienden incluso condiciones dermatológicas.

Y tú, ¿te mantienes fiel al rubor en polvo o ya descubriste lo que puedes lograr con otras formulaciones?