Exfolia la piel con este ingrediente de cocina que siempre tienes en casa: esta la cantidad de veces que debes aplicar durante la semana

La acumulación de grasa en la piel es uno de los factores que afecta negativamente al órgano más grande del cuerpo, debido a que se cierran los poros y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar múltiples consecuencias negativas.

En ese sentido, de acuerdo a la información publicada en Neutrogena, exfoliar la piel también ayuda a mantenerla suave y brillosa.

Por lo tanto, en la actualidad existe una amplia gama de tratamientos comerciales para exfoliar la piel, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales, por ejemplo, el café.

El café es un ingrediente de cocina rico en vitaminas que remueve las células muertas, suaviza y nutre la piel, al tiempo que evita la presencia de espinillas.

Foto cortesía de: freepik

¿Cómo debes aplicar el café para exfoliar?

Se sugiere que la persona mezcle el café en polvo con gel de aloe vera, luego aplique el producto en la piel y masajee suavemente, posterior a eso deberá retirarlo con abundante agua.

Cabe destacar, que el referido proceso debe ser ejecutado mínimo dos veces al mes o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre la piel.

A su vez, es propicio acotar que la alimentación y el consumo de agua también generan impacto en la piel, por ello, lo más idóneo es que la persona implemente una dieta saludable.

En definitiva, para mantener la piel en buenas condiciones la persona debe establecer una rutina de autocuidado que contribuya a lograrlo.

Foto cortesía de: freepik

