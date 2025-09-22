Formas de aplicarte el blush: 3 tendencias virales y recomendaciones

Suscríbete a nuestros canales

El rubor o blush es un producto versátil que puede transformar por completo un look de maquillaje. Así lo demuestran expertos e influencers, quienes han popularizado diferentes técnicas para lograr efectos específicos.

¿Quieres salir del tradicional rubor en el centro de las mejillas? Aquí te dejamos las técnicas actuales más populares y su efecto

Formas de aplicarte el rubor

La ocasión y la intención son el punto de partida para elegir la manera de aplicar este producto:

1. Efecto lifting o elevado

Esta técnica busca darle al rostro una apariencia más esculpida y levantada. Es ideal para quienes desean afinar sus rasgos o realzar sus pómulos.

Cómo lograrlo: aplica el rubor en la parte superior del pómulo, justo debajo del ojo y sobre el hueso. Se difumina hacia la sien y se eleva hacia la línea del cabello. La clave es evitar aplicar el producto en la parte redonda que se forma al sonreír.

2. Efecto sunkissed (besada por el sol)

Este look simula el bronceado y el rubor natural que se obtiene después de un día bajo el astro rey. Es perfecto para un maquillaje fresco y natural.

Cómo lograrlo: Utiliza una brocha grande para aplicar el blush desde el puente de la nariz hasta el centro de las mejillas, difuminando suavemente. Se puede usar un tono cálido como el durazno o el coral para potenciar el efecto. A menudo, se combina con bronceador para un look más completo.

Una versión viral del efecto es el "Sunset Blush". La intención acá no es que tu rostro se vea bronceado por el sol, sino imitar los colores de un atardecer. La youtuber NikkieTutorials es una de las que ha experimentado con esta técnica, que emplea tonos rosados, naranjas y dorados en las partes altas de los pómulos, creando un degradado luminoso.

3. Rubor en forma de "C"

Es una variación del efecto "lifting" que conecta el rubor en una "C" con el iluminador, logrando un efecto de brillo y elevación.

Cómo logarlo: Aplica el blush en la parte alta de los pómulos y extiende en forma de "C" hasta la sien y la ceja. Esta técnica ayuda a levantar el rostro y a crear una apariencia más armónica, especialmente en rostros con forma de corazón.

Independientemente de la técnica, es importante recordar: el difuminado es clave para lograr un acabado natural y es mejor empezar con una pequeña cantidad de producto y construir el color gradualmente.

Ya sea que busques un look sutil o uno más audaz y definido, la tendencia es clara: el rubor es el nuevo lienzo para la creatividad.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube