Rostro de porcelana: aprende a preparar una mascarilla hidratante a base de aceite de coco y dos ingredientes que siempre tienes en la despensa

La piel del rostro es una de las más delicadas y la que más está expuesta a factores que pueden dañarla, por ejemplo, los rayos solares la irritan.

En ese sentido, de acuerdo a la información divulgada por Medline Plus, la contaminación ambiental también daña la piel del rostro.

Por lo tanto, en la actualidad existen múltiples tratamientos comerciales y estéticos para hidratar la piel del rostro, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales.

Según la información publicada por Medicover, el aceite de coco contiene propiedades vitaminicas que nutren la piel a profundidad.

¿Cómo preparar la mascarilla?

Ingredientes

100 gramos de avena en hojuelas.

2 cucharadas de aceite de coco.

1 cucharada de miel.

Preparación

Vierte la avena y el aceite de coco en un recipiente, mezcla hasta que todos los ingredientes se integren en su totalidad.

Añade la miel a la mezcla y bate todos los ingredientes durante dos minutos.

Vierte la mezcla en un recipiente de vidrio y consérvalo en un lugar fresco.

Así debes aplicar la mascarilla

Lo más recomendable es que la persona aplique la mascarilla en la zona afectada y deje actuar el producto mínimo durante 25 minutos, posteriormente, debe limpiar la piel con una toalla humedad.

Cabe destacar, que la persona puede repetir el proceso las veces que sean necesarias o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre la piel.

En conclusión, si la persona desea lucir una piel sana y radiante lo ideal es que establezca hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo.

Foto cortesía de: freepik

