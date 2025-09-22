¿Sabes cuántas veces a la semana debes lavar el cabello? Esto dicen los verdaderos expertos en salud capilar

Suscríbete a nuestros canales

Establecer una rutina de cuidado capilar con los productos correctos es indispensable para evitar daños severos en la raíz del cabello, ya que, constantemente está expuesta a factores de riesgo, por ejemplo, el exceso de rayos solares irrita la capa protectora.

Por lo tanto, lavar el cabello es indispensable para evitar la acumulación de grasa desde la raíz hasta las puntas, lo cual genera mal aspecto visual y opaca la presencia de quien desea proyectar una buena imagen ante quien lo rodea.

En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada en el portal web Garnier, los cambios hormonales también generan exceso de grasa en el cabello.

Foto cortesía de: freepik

Esta es la cantidad de veces que debes lavar el cabello a la semana

“Lavarse el pelo diariamente no debe suponer un problema si se usan los productos adecuados. Todo depende de las particularidades de cada tipo de cabello. En general se suele indicar que un cabello muy graso debe de lavarse con mayor frecuencia que un cabello seco”, explica Aurora Garre, médico general, según la información ofrece por Cuídate Plus.

Cabe destacar, que en rasgos generales lo ideal es que la persona lave el cabello máximo tres veces a la semana, pero esto puede variar en función del tipo de cabello.

En definitiva, para mantener el cabello en buenas condiciones la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y el consumo de agua es un factor que también influye.

Foto cortesía de: freepik

Visita nuestra sección Variedades

Manténgase informado en nuestros canales

de WhatsApp , Telegram y Youtube