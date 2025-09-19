Lonchera sin complicaciones: recetas nutritivas que tus niños amarán

Suscríbete a nuestros canales

Sabemos que las arepas y los panes rellenos son la salida rápida para preparar la lonchera, pero hay muchas opciones para variar el menú a los hijos.

Si necesitas ideas de preparaciones fáciles y nutritivas que se puedan adaptar a los gustos de los pequeños de la casa, acá te dejamos varias recetas prácticas. Son perfectas para asegurar que los niños coman completo en el colegio.

1. Mini pizzas de pan de pita

Esta receta es una forma más saludable y controlada de la pizza que tanto les gusta.

Ingredientes:

Mini panes de pita.

Salsa de tomate natural (baja en azúcar).

Queso mozzarella rallado.

Vegetales finamente picados, como pimientos, calabacín o zanahoria.

Jamón de pavo o pollo picado (opcional).

Preparación:

Unta una cucharada de salsa de tomate por encima de cada pan de pita. Espolvorea el queso y los vegetales picados. Hornea a 180°C (350°F) por unos 5-7 minutos, o hasta que el queso se derrita y burbujee. Deja enfriar y guárdalas en la lonchera.

Puedes versionar la receta y abrir el pan de pita por la mitad para rellenarlo con los ingredientes.

2. Muffins de huevo y vegetales

Estos muffins son una excelente fuente de proteína y fibra. Puedes prepararlos el fin de semana y tenerlos listos para la lonchera de toda la semana.

Ingredientes:

6 huevos.

1/2 taza de leche.

1/2 taza de queso rallado.

1 taza de vegetales finamente picados (brócoli, espinacas, pimientos, cebolla, etc.).

Sal y pimienta al gusto.

Preparación:

Precalienta el horno a 180°C (350°F) y engrasa un molde para muffins. Bate los huevos con la leche, la sal y la pimienta. Agrega el queso y los vegetales picados a la mezcla. Vierte la mezcla en los moldes, llenándolos hasta 3/4 de su capacidad. Hornea por 15-20 minutos, o hasta que estén firmes y dorados. Guárdalos en un recipiente hermético en el refrigerador.

Son una comida completa en un bocado, perfectos para comer con las manos y muy versátiles.

3. Rollitos de tortilla con relleno divertido

Cambia el sándwich tradicional por rollitos. Son más atractivos y fáciles de manejar para los niños pequeños.

Ingredientes:

Tortillas de harina integral.

Queso crema o cualquier queso ricotta.

Jamón de pavo, pollo desmenuzado o atún.

Hojas de lechuga.

Tiras de zanahoria o pepino.

Preparación:

Coloca la tortilla sobre una superficie plana. Unta una capa fina de queso. Coloca una o dos lonjas de jamón (o la proteína elegida) y las tiras de vegetales. Enrolla la tortilla firmemente. Corta el rollo en rodajas de 2 cm de grosor.

Los rollitos son prácticos de comer y te permiten mezclar proteínas y vegetales en un solo paquete.



Recuerda incluir alguna fruta a la lonchera como postre, evita las bebidas gaseosas o con mucho azúcar y que no falte la proteína (esencial para su desarrollo).

Todas estas opciones puedes prepararlas con antelación y refrigerar para sólo calentar o pasar unos minutos por la plancha. ¡Hazlas un fin de semana y te ahorrará mucho tiempo en las mañanas!

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube