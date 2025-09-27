Horóscopo del 27 septiembre: estás a tiempo de corregir tu camino

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: La maravillosa Luna te bendice con un poderoso trígono positivo, elevando tu energía y fortaleciendo tu camino. Estás atravesando un momento pleno de alegría y bienestar. Te sientes en óptimas condiciones, y este es el momento perfecto para avanzar con firmeza en las estrategias que ya has trazado hacia tus metas. Todo fluye de manera armoniosa y esta racha de buenas energías promete extenderse por mucho más tiempo.

TAURO: Ed momento de analizar lo que estás haciendo con tu vida en estos instantes y poder chequear si lo que estás haciendo es lo correcto y te lleva directo a tu meta, si no es así, entonces estás perdiendo el tiempo y es el momento de rectificar. Tienes una oposición con Marte, que te hace reflexionar y te da los errores, para que los puedas corregir. Es un momento bien interesante, porque todavía estás a tiempo de poder hacer las cosas de mejor manera.

GÉMINIS: Estás atravesando momentos difíciles a nivel emocional y la angustia pesa sobre ti. La Luna transita por tu signo opuesto y su influencia no te brinda la paz que necesitas. La vida, parece volverse más compleja cada día y es momento de reaccionar con determinación. Una vez más, eres libre de elegir tu camino, pero ahora, debes liberarte de las cadenas emocionales más profundas para recuperar tu equilibrio emocional.

CÁNCER: El Universo te beneficia con un sextil positivo con el Sol. Esta energía te brinda una fuerza tremenda para seguir adelante y desarrollar más el amor propio. Hoy de manera simultánea, tienes un sextil positivo con Venus y activa todo lo que tiene que ver con quererse a sí mismo y buscar dentro de sí la mayor cantidad de amor posible. Debes sacar la mejor motivación para continuar en la vida avanzando.

LEO: Estás atravesando un momento pleno de alegría y bienestar. La maravillosa Luna te bendice con un poderoso trígono positivo, elevando tu energía y fortaleciendo tu camino. Te sientes en óptimas condiciones, y este es el momento perfecto para avanzar con firmeza en las estrategias que ya has trazado hacia tus metas. Todo fluye de manera armoniosa y esta racha de buenas energías promete extenderse por mucho más tiempo.

VIRGO: Tus emociones están muy alteradas y la situación se puede complicar aún más. Ahora mismo, estas bajo las influencias de una cuadratura negativa con la Luna. Debes guardar la calma y mantenerte estable para soportar la presión y no complicar aún más el panorama. No es fácil, pero es mejor estar tranquilo que perdiendo el control y generando más problemas. Siempre es mejor actuar con educación y con sabiduría.

LIBRA: El Sol está pasando por tu signo astrológico y te deseamos un feliz retorno del astro Rey a tu signo. En este período vas a restablecer nuevas energías positivas para lograr tu meta. La vida es muy benevolente contigo y te ayuda infinitamente, para que sigas avanzando. Es importante, restablecer todos tus niveles y lograr una armonía corporal importante. Queremos que estés bien y puedas disfrutar al máximo.

ESCORPIO: El planeta Marte, forma una conjunción poderosa en tu signo astrológico, activando intensamente tu mundo interior y conectando tu energía vital con tus emociones más profundas. Este es un momento excepcional para manifestar la fuerza de tus intenciones y comenzar a materializar tus deseos en el plano físico. Las energías están claramente a tu favor, listas para ser dirigidas con propósito.

SAGITARIO: La Luna está pasando por tu signo astrológico y debes de aprovechar esta poderosa energía para hacer alguna actividad especial enfocada en tus logros al futuro. Hay que darle energía a tus metas y hacer todo lo necesario para cumplirlas lo antes posible. También estarás nivelando tus emociones y te sentirás renovado con fuerzas positivas. Debes tomar ese impulso para hacer una aceleración urgente.

CAPRICORNIO: Es el momento de tener un espacio lleno de silencio interno. Tu alma, pide quietud y calma para poder reorganizar algunos elementos perturbadores que te están desviando de tu camino lleno de luz. Tienes una cuadratura negativa con Mercurio y estas influencias no te hacen bien. Debes buscar la manera de salir adelante con buenas energías. Dios te ama y te envía señales para que reacciones y puedas hacer los ajustes.

ACUARIO: Disfruta estos momentos de la ayuda del planeta Mercurio, con un trígono activo. Esta energía, es muy positiva para resolver todo tipo de conflicto y así avanzar de manera más fácil en la dirección correcta a tu meta. Tienes que buscar la forma de resolver todo con el diálogo, la educación y un trato correcto. La comunicación, es una herramienta muy poderosa, que siempre debe estar de tu lado para progresar.

PISCIS: La Luna está influyendo a través de una cuadratura negativa. Hay días que las energías están estancadas y no fluyen. No debes entrar en desesperación, busca mejor la calma, para que todo sea menos traumático. Te sientes muy triste y es normal pasar algunos momentos sin suficiente fuerza de voluntad. Lo que no debes permitir, es quedarte allí en ese estado. Por suerte, esta energía negativa es muy pasajera.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

