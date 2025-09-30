Horóscopo del 30 septiembre: es el día de tomar decisiones

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Tienes un sextil con Urano en este momento por tu signo astrológico y eso hace que la circunstancia sea muy positiva a nivel de cambio y transformaciones. Esto empieza a mejorar muchísimo para ti y es excelente, puesto que las decisiones que estás tomando ahora, son las correctas y eso te trae muy buenos beneficios a corto plazo. ¡Te felicito!

TAURO: Estás atravesando un período brillante, cargado de optimismo y realización. Te envuelven energías propicias para avanzar con firmeza, ritmo y propósito, logrando tus metas con renovada seguridad. Esta semana, se activa un sextil poderoso con Júpiter, otorgándote el respaldo cósmico necesario para superar cualquier obstáculo. La fuerza del Universo está contigo, iluminando tu camino con posibilidades infinitas.

GÉMINIS: Estás recibiendo una ola de energía buena por parte del Sol, que está en trígono positivo. Esta poderosa influencia te ayuda a dinamizar todos los aspectos de tu vida. Ahora, es más fácil llegar a tus metas. Estas viviendo momentos históricos, que recordaras en los próximos años. Los avances serán significativos y se aceleran todos los procesos, para establecerte de manera excelente en tu camino. Los senderos evolutivos están abiertos.

CÁNCER: Durante toda la semana, te envuelve una cuadratura desafiante con el Sol, lo que puede debilitar tu vitalidad física y remover emociones profundas que aún buscan resolución. Este tránsito, te invita a detenerte, a silenciar el ruido externo y cuidar tu templo interior. Hay una energía intensa que necesita ser canalizada con sabiduría. La paz no siempre se encuentra en el silencio.

LEO: Dios está a tu lado. Recuerda que estas bajo las influencias de un trígono positivo con Neptuno. Esto te lleva a un nivel espiritual más elevado. Estas activando tu sistema de percepción Universal y multidimensional. Es casi seguro que tengas contacto con Dios y con ángeles, arcángeles, serafines y querubines. Es el momento de avanzar frente a los obstáculos que se están presentando y saldrás siempre victorioso.

VIRGO: Esta semana, se activa un sextil poderoso con Júpiter, otorgándote el respaldo cósmico necesario para superar cualquier obstáculo. Estás atravesando un periodo brillante, cargado de optimismo y realización. La fuerza del Universo está contigo, iluminando tu camino con posibilidades infinitas. Son las energías propicias para avanzar con firmeza, ritmo y propósito, logrando tus metas con renovada seguridad.

LIBRA: Urano le da la bienvenida en tu vida a los cambios y a las transformaciones a través de un trígono positivo. El Universo, quiere que sigas adelante y se produzcan una evolución importante, para que continúes acercándote a un estado de mayor tranquilidad y calidad de vida. Es el momento, debes ser flexible y poder para facilitar los procesos que vivirás para tener mejores resultados y definir tu futuro.

ESCORPIO: Un gran trígono con júpiter te ayuda infinitamente para que sigas adelante con fuerza y mucha energía positiva. Sigue tu recuperación de manera general. Siempre hay que aprender de los errores y buscar la manera de no cometer los mismos fallos de siempre. Sería bueno, cerrar ciclos con todas las personas, que, en tus momentos difíciles, te dieron la espalda. Agradecer de manera infinita a los que siempre te ayudaron con su amor verdadero.

SAGITARIO: Existe una cuadratura negativa con Saturno. Te sientes muy presionado por tu entorno. Es importante para ti, honrar tu palabra y seguir adelante creciendo, desarrollándote al mejor nivel posible. Tu vida, tiene que transformarse de manera positiva. Convertirte en un ser de luz que permite entonces la evolución a través del tiempo, de lo contrario, podrías enfermar o somatizar a través de tu cuerpo la presión que sientes.

CAPRICORNIO: La Luna está pasando por tu signo astrológico y te permite estar en paz y con mucha calma. La vida, por fin te compensa y te ayuda. Estas entrando en un estado superior de armonía. Todo comienza a ser más estable y más cómodo. Debes aprovechar este momento para que restablezcas nuevas energías. Estas muy feliz y tranquilo por ver los resultados obtenidos con grandes sacrificios. El Universo, brinda la gloria a la constancia.

ACUARIO: Hoy en tu vida es un día lleno de Dios. Todo se impregna de la presencia del señor todo poderoso. Estas viviendo una gran epifanía y comunión con el padre supremo. Las experiencias que tienes ahora, son únicas he irrepetibles. Estas bajo la energía de Neptuno y tus acciones son de alta vibración, con un nivel elevado de efectividad. Estas sintiendo el llamado de tu alma en el sendero de la luz. Abre los brazos y conéctate con el Universo.

PISCIS: Tienes un trígono positivo con Marte y este es el momento indicado para tomar acciones concretas frente a la vida. Es el instante esperado para seguir adelante y para reforzar lo que has comenzado. Es el día de darle con fuerza para terminar de resolver las situaciones que están pendientes en tu vida y es el tiempo indicado para desprenderse de situaciones del pasado que fueron nefastas para ti.



Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube