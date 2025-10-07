Afamado médico español indica por qué no debes sentarte frente al TV: sácale provecho a tus aptitudes neurológicas

Suscríbete a nuestros canales

Muchas veces nos sentamos frente al televisor porque buscamos descanso después de un día cargado de actividades. El televisor ofrece entretenimiento inmediato, compañía y la posibilidad de desconectarnos de preocupaciones cotidianas. También lo utilizamos para informarnos de lo que ocurre en el mundo o para compartir momentos en familia viendo programas o películas.

Sin embargo, pasar demasiado tiempo frente a la pantalla puede tener consecuencias negativas. El sedentarismo que genera está relacionado con problemas de salud como obesidad, cansancio visual o dolores musculares. Además, la exposición excesiva a ciertos contenidos puede influir en nuestro estado de ánimo, generar ansiedad o incluso alterar la calidad del sueño.

Ver televisión de manera prolongada también puede reducir el tiempo que dedicamos a otras actividades enriquecedoras, como leer, conversar o practicar ejercicio. Por eso, es importante encontrar un equilibrio y usarla de forma consciente y moderada.

¿Por qué no debemos sentarnos frente al TV?

El doctor Manuel Sans Segarra es médico y cirujano, reconocido especialmente por sus ideas sobre salud integral, mente y “supraconsciencia”, y hoy difunde mensajes sobre cómo cuerpo y mente están conectados.

Su afirmación central es que “lo peor que puede hacer un ser humano es sentarse delante de la televisión y tragarse lo que sea”.

Con esto quiere decir que permanecer pasivo frente a la pantalla, sin esfuerzo mental ni crítica, tiene efectos negativos para la mente.

Él advierte varios daños:

Al estar mucho tiempo sentado frente al televisor, nuestra memoria se debilita, pues dejamos de usarla y ejercitarla.

Se reduce la irrigación sanguínea al cerebro, lo cual frena la actividad neuronal y puede provocar que el pensamiento sea más lento.

Esto promueve una especie de “apagar” de la mente: dejamos de innovar, de aprender cosas nuevas, de ejercitar la creatividad.

También sugiere que esto es parte del sedentarismo extremo que daña no sólo al cerebro, sino al cuerpo en general: metabolismo, corazón, músculos, etc.

Para combatir esos efectos, el doctor propone tres pilares básicos:

Vida sana: alimentación equilibrada y actividad física regular. Actividad intelectual constante: leer, memorizar, aprender cosas nuevas, no caer en la rutina mental. Relación social: conversar, intercambiar ideas, vincularse con otros, porque ese “intercambio energético” estimula nuestras capacidades mentales.

