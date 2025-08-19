¡Alerta por cáncer de piel! Dermatólogos preden las alarmas por una moda viral entre los jóvenes: provoca graves daños

Suscríbete a nuestros canales

El cáncer de piel es un tipo de cáncer que comienza según los expertos de la Clínica Mayo como una proliferación de células en la piel, las cuales pueden invadir y destruir los tejidos sanos del cuerpo.

Existen muchos tipos, pero los más comunes son el carcinoma basocelular y el carcinoma de células escamosas.

La International Agency for Research of Cancer (IARC) comparte que estos son el grupo de cánceres más común diagnosticados en todo el mundo, con más de 1,5 millones de casos nuevos estimados en 2022.

¿Causas del cáncer de piel?

“La mayoría de los tipos de cáncer de piel se producen en pieles que reciben mucha luz solar”, comparte la web de la Clínica Mayo .

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) “La exposición sin protección a la radiación solar ultravioleta en el trabajo es una de las principales causas de cáncer de piel ocupacional”.

No obstante, también es posible que algunos aparezcan en la piel que no suele recibir luz solar. “Es posible que esto signifique que hay algo más que lo causa”.

Es decir, las causas de este tipo de cáncer no siempre están claras, sin embargo, los profesionales de la salud, coinciden que algunos factores de riesgo aumentan la posibilidad, por ejemplo, un sistema inmunológico debilitado, antecedentes de quemaduras por sol o antecedentes familiares de cáncer de piel.

Además, una tendencia viral comienza a preocupar a los profesionales de la salud, pues involucra la piel y el sol.

Tendencia viral

Se trata de los “tatuajes solares”, una práctica peligrosa, pues expone intencionalmente la piel a los dañinos rayos UV.

Desde la web de MSN explican que los tatuajes de sol, tatuajes de bronceado o tatuajes de protector solar que se han viralizado en redes sociales, consisten en usar protector solar o pegatinas tipo plantillas para broncear o quemar la piel, y con ello revelar un patrón.

Aunque en TikTok se presenta como algo totalmente natural e “inofensivo”, los expertos de la salud y cuidados de la piel afirman que esto es erróneo, pues el protector solar es una herramienta preventiva, no para un bronceado “seguro” y exento de riesgos.

Los dermatólogos señalan que “la exposición repetida, incluso sin quemaduras solares visibles, causa daño acumulativo al ADN, lo que aumenta el riesgo de envejecimiento prematuro y cáncer de piel”.

En tal sentido, el llamado es a no seguir esta tendencia por estética o moda, pues es un comportamiento que pone en riesgo la salud en general.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube