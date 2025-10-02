Biólogo descubre la clave de la longevidad: sigue sus pasos y ten más calidad de vida

Suscríbete a nuestros canales

David Sinclair, biólogo y profesor de genética en la Universidad de Harvard, es reconocido por su investigación sobre el envejecimiento y la longevidad. Entre lo que siempre ha defendido el biólogo está el ayuno intermitente.

Este, combinado con una dieta ligera, puede reducir la edad biológica hasta en 30 años y retrasar el envejecimiento celular hasta cinco años. Sinclair destaca que este hábito es uno de los más poderosos para mejorar la longevidad.

Pero no es un simple ayuno, una de sus principales recomendaciones para vivir más tiempo y con mejor salud es reducir la frecuencia de las comidas.

¿Por qué comer menos ayuda a vivir más?

Según Sinclair, cuando comemos constantemente, el cuerpo entra en un estado de abundancia energética. Esto apaga los genes responsables de la longevidad y la reparación celular.

Al reducir la frecuencia de las comidas, se activa la autofagia, un proceso mediante el cual las células eliminan componentes dañados o innecesarios, contribuyendo a la prevención de enfermedades crónicas y mejorando la salud metabólica.

Para seguir los pasos de la teoría de Sinclaire deberás reducir la cantidad de comidas diarias, en lugar de hacer tres comidas principales más picoteo, Sinclair sugiere comer menos veces al día. Deberás practicar el ayuno intermitente, lo que consiste en alternar períodos de ayuno con ventanas de alimentación restringidas. Y por último, comer despacio y hasta sentirse solo un 60% lleno: Esto ayuda a activar mecanismos de reparación celular.

Consejos prácticos para lograrlo

- Comer menos seguido: intenta espaciar las comidas a lo largo del día.

- Evitar picoteos constantes: esto mantiene al cuerpo en un estado de abundancia energética.

- Elegir alimentos saludables: prioriza legumbres, arroz integral, frutos secos, frutas y verduras.

- Escuchar al cuerpo: come despacio y detente cuando te sientas un 60% lleno.

