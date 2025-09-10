Conoce cuál es el hábito que debes implementar para evitar el dolor de estómago

Suscríbete a nuestros canales

El estreñimiento es una de las causas más frecuentes por la cual aparece el dolor del estómago, ya que, las heces acumuladas inflaman el sistema digestivo y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar abanico de consecuencias negativas para el organismo en general.

Según la información publicada por la Clínica Mayo, la indigestión también causa dolor estomacal, debido a la acumulación de gases en la zona abdominal puede generar inflamación en todo el organismo.

Por lo tanto, en la actualidad existe una amplia gama de tratamientos médicos para evitar el dolor de estómago, pero también hay hábitos que la persona puede implementar en su día a día para cumplir lo antes mencionado.

Foto cortesía de: freepik

¿Qué debes hacer para evitar el dolor de estómago?

De acuerdo a las alternativas caseras ofrecidas por la Clínica Mayo comer pequeñas porciones de alimentos y masticar despacio contribuye a evitar la presencia de gases en el estómago, además, dicho sistema procesa mejor los alimentos.

Cabe destacar, que si la persona tiene constantes dolores en la zona abdominal lo ideal es que asista a consulta médica, a fin de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En definitiva, para mantener el sistema digestivo en buenas condiciones la persona debe establecer una rutina de autocuidado que contribuya a lograrlo, al tiempo que realizarse mínimo un chequeo médico general durante el año también ayuda a lograr el objetivo.

Foto cortesía de: freepik

Visita nuestra sección Variedades

Manténgase informado en nuestros canales

de WhatsApp , Telegram y Youtube