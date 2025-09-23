Conoce cuál es el jugo natural rico en antioxidantes que depura el hígado: aprende a prepararlo fácil y rápido

Suscríbete a nuestros canales

La mala alimentación y consumo de bebidas alcohólicas en exceso es una de las causas más frecuentes por las cuales se deteriora el hígado, por ende, de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar un amplio abanico de consecuencias negativas para el organismo en general.

En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada en el portal web Mayo clinic, la obesidad también causa problemas hepáticos a largo plazo.

Por lo tanto, en la actualidad existe una variedad de tratamientos médicos para depurar el hígado, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, el jugo de remolacha.

Según la información divulgada en el portal web Medicover hospitals, la remolacha contiene propiedades vitamínicas, antioxidantes y antinflamatorias que depuran el hígado, al tiempo que combaten el estrés oxidativo.

Paso a paso para preparar el jugo de remolacha

Ingredientes

2 remolachas sin concha.

3 tazas de agua.

2 tazas de agua de coco.

Preparación

1-Vierte el agua en una olla y hiérvela durante cinco minutos.

2- Agrega la remolacha y cocínala durante 10 minutos.

3- Retira la remolacha del fuego y déjala enfriar.

4- Vierte la remolacha y el agua de coco en la licuadora, mezcla todos los ingredientes hasta que se integren en su totalidad.

Foto cortesía de: freepik

¿Cómo consumir el jugo?

Lo más recomendable es que la persona consuma un vaso de jugo de remolacha en ayuna durante tres días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el hígado.

Cabe destacar, que si la persona padece de hígado graso lo ideal es que asista a consulta médica, a fin de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En definitiva, para mantener todos los órganos en buenas condiciones la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y mínimo debería realizarse un chequeo médico general durante el año.

Foto cortesía de: freepik

