Cuando el mundo se estrecha: claves ocultas para entender y tratar la visión de túnel

Suscríbete a nuestros canales

La visión en túnel hace referencia a la perdida de algunos estímulos visuales, disminuyendo la percepción de los elementos de la periferia.

Se estima que la visión abarca hasta 180º, de los cuales 30º es de visión central, por lo que la visión periférica es sumamente importante. Cuando vemos algo tenemos enfocado lo que vemos, pero sin dejar de percibir el resto que lo rodea, aún estando desenfocado.

Cuando esa percepción periférica se ve alterada es cuando tenemos visión en túnel, ya que percibimos lo que miramos directamente. Y su nombre se debe a que se ve como si viéramos a través de un tubo.

Por lo general, sufrir de visión en túnel se debe a causas de otras patología, pero puedes detectarla con la aparición de algunos síntomas. Periferia oscurecida, vértigo, tendencia a tropezar, necesidad de voltear la cabeza para enfocar, dificultad para desplazarse y poca visión nocturna.

Por otro lado, esta perdida de visión periférica puede también estar ocasionada por glaucoma, retinosis pigmentaria o desprendimiento de retina. También se puede deber a otras causas hasta psicológicas, ya que esta patología también está asociada al estrés.

Foto: Freepik

Tratamientos para la visión en túnel

El Instituto del Ojo Kraff asegura que, ya que esta condición puede aparecer por múltiples factores, dependerá de la causa su tratamiento. Pero en líneas generales el centro médico recomienda que se puede tratar de las siguientes formas:

- ACV: cuando el causante es un accidente cerebro vascular, la visión en túnel suele desaparecer por sí sola.

- Migraña: por esta causa suele ser temporal este tipo de visión, pero muy recurrente. Lo recomendable es tener un tratamiento médico para disminuir los fuertes dolores de cabeza.

- Desgarro de retina: se puede mejorar este tipo de visión sin periferia con la utilización de láser o congelación. Sin duda, el desprendimiento de retina necesitará cirugía para su corrección.

- Retinopatía: este tratamiento aún está en estudio, pero se suele suministrar en estos casos voretigene neparvovec-rzyl inyectado.

- Glaucoma: los colirios oculares son adecuados para este tipo de visión causado por esta enfermedad visual.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube