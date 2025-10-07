Descubre la fruta rica en fibra que debes consumir a diario para evitar picos de glucosa: conoce la cantidad exacta

Suscríbete a nuestros canales

El consumo de los alimentos con alto contenido de azúcar o carbohidratos es una de las causas más frecuentes por la cual se eleva el nivel de glucosa en la sangre, ya que, el organismo no suele procesarlos rápidamente y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede generar un amplio abanico de consecuencias negativas.

De acuerdo a la información divulgada por la Clínica Mayo, el estrés también genera picos de glucosa en la sangre, debido a la liberación de hormonas en exceso.

Por lo tanto, en la actualidad hay tratamientos médicos con alto porcentaje de efectividad para regular el nivel de glucosa en la sangre, pero también hay alternativas caseras a base de alimentos que cumplen la misma función, por ejemplo, el kiwi.

Según la información reseñada por Top doctors, el kiwi es una fruta rica en vitaminas, antioxidantes y fibra dietética que regula el nivel de glucosa en la sangre, al tiempo que optimiza el funcionamiento del sistema digestivo.

¿Cómo debes consumir el kiwi?

Lo más recomendable es que la persona consuma dos kiwis durante el desayuno por tres días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el organismo.

A su vez, es propicio acotar que si el nivel de glucosa en la sangre permanece constantemente alto debe asistir a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En definitiva, para mantener regulado los picos de glucosa en la sangre la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y mínimo debería realizarse un chequeo médico general durante el año.

