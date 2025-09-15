Desmancha los dientes con esta efectiva fórmula casera: prepárala a base de bicarbonato de sodio

Suscríbete a nuestros canales

La mala higiene bucal es una de las causas más comunes por la cuales los dientes se manchan, ya que, las capas protectoras son sensibles a los ácidos y colorantes que contienen algunos alimentos de consumo cotidiano.

En ese sentido, de acuerdo a la información divulgada por la Clínica Fried Lander, las bebidas oscuras manchan los dientes rápidamente, dado que, las capas de los dientes absorben todo tipo de componentes.

Por lo tanto, en la actualidad el mercado farmacéutico ofrece una amplia gama de productos para desmanchar los dientes con facilidad, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, la combinación del bicarbonato de sodio con limón, posee propiedades antisépticas y despigmentantes que eliminan el sarro de los dientes, al tiempo que combaten el mal aliento.

Foto cortesía de: freepik

¿Cómo debes aplicar la fórmula casera?

Lo más recomendable es que la persona cepille los dientes tres veces al día con la crema dental de su preferencia, posteriormente, de aplicar la fórmula casera y dejarla actuar durante tres minutos, luego debe retirarla con abundante agua.

Cabe destacar, que el referido proceso la persona debe repetirlo mínimo durante tres días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentren los dientes.

En conclusión, si la persona desea mantener los dientes blancos e impecables mínimo debe realizarse dos evaluaciones odontológicas al daño, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el proceso adecuado para solucionar su diagnóstico.

Foto cortesía de: freepik

Visita nuestra sección Variedades

Manténgase informado en nuestros canales

de WhatsApp , Telegram y Youtube