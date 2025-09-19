El yoga no es para todos: expertos alertan quiénes no deben practicarlo

Suscríbete a nuestros canales

En general, el yoga es beneficioso para la mayoría de las personas. Sin embargo, hay condiciones físicas y biológicas o enfermedades que exigen ajustes en su práctica para evitar riesgos y garantizar la seguridad.

Disciplina milenaria integral

El yoga es conocido por sus numerosos beneficios para el bienestar integral, ya que combina posturas físicas, ejercicios de respiración y meditación. No obstante, al igual que cualquier actividad física, el yoga tiene sus contraindicaciones.

A continuación, te explicamos cuándo debes ajustar o evitar el yoga para cuidar de tu bienestar.

Condiciones de salud que exigen precauciones

Aunque el yoga se adapta a todas las edades, existen algunas afecciones en las que se recomienda ser cauteloso o restringir el tipo de posturas. Publicaciones médicas y artículos como los de MedlinePlus advierten:

Problemas cardíacos o presión arterial alta: Si tienes problemas cardíacos o hipertensión, algunas posturas, especialmente las que implican inversiones (como la parada de cabeza) o un esfuerzo físico intenso, pueden causar un aumento significativo en la presión arterial. Así lo advierte la publicación médica MedlinePlus . Es crucial informar a tu instructor sobre tu condición y optar por posturas más suaves y controladas.

Si tienes problemas cardíacos o hipertensión, algunas posturas, especialmente las que implican inversiones (como la parada de cabeza) o un esfuerzo físico intenso, pueden causar un aumento significativo en la presión arterial. Así lo advierte la publicación médica . Es crucial informar a tu instructor sobre tu condición y optar por posturas más suaves y controladas. Lesiones o enfermedades graves: Ante una lesión o enfermedad grave, como ciática, hernias discales o artritis, es indispensable adaptar la práctica a tus necesidades individuales. Si bien el yoga puede ser una herramienta para la recuperación, siempre debes seguir las indicaciones de tu médico y trabajar con un instructor calificado que pueda ofrecerte modificaciones seguras.

Ante una lesión o enfermedad grave, como ciática, hernias discales o artritis, es indispensable adaptar la práctica a tus necesidades individuales. Si bien el yoga puede ser una herramienta para la recuperación, siempre debes seguir las indicaciones de tu médico y trabajar con un instructor calificado que pueda ofrecerte modificaciones seguras. Afecciones médicas específicas: Algunas condiciones como el glaucoma, la osteoporosis severa o un embarazo de alto riesgo requieren atención especial. Por ejemplo, en casos de glaucoma, las posturas invertidas pueden aumentar la presión intraocular. En el embarazo, especialmente en el primer trimestre o si es de alto riesgo, se deben evitar las posturas que comprimen el abdomen o las torsiones profundas.

Algunas condiciones como el glaucoma, la osteoporosis severa o un embarazo de alto riesgo requieren atención especial. Por ejemplo, en casos de glaucoma, las posturas invertidas pueden aumentar la presión intraocular. En el embarazo, especialmente en el primer trimestre o si es de alto riesgo, se deben evitar las posturas que comprimen el abdomen o las torsiones profundas. Riesgos del yoga: La práctica incorrecta del yoga puede llevar a lesiones, especialmente en las muñecas, hombros y tendones isquiotibiales. Un error común es forzar las posturas para alcanzar la flexibilidad, lo que puede causar daño acumulativo. Además, estilos como el Bikram yoga (yoga caliente), que se practica en salas climatizadas, pueden aumentar el riesgo de deshidratación y mareos si no se está acostumbrado.

El yoga es una práctica segura para la mayoría de las personas, si se realiza de manera consciente y atenta. La clave es escuchar a tu cuerpo y no forzarte más allá de tus límites.

Tener la guía de un instructor de yoga experimentado y calificado será de gran utilidad para trabajar correctamente y adaptar las posturas a tus necesidades específicas. De esta manera, podrás disfrutar de todos los beneficios del yoga sin poner en riesgo tu salud.

