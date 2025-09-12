Esta es la manera más segura de eliminar lunares y verrugas en tu piel: alerta con estas sustancias no recomendadas por la FDA

Suscríbete a nuestros canales

Ante la tentación de eliminar manchas o protuberancias, como lunares, verrugas o papilomas cutáneos ¡Precaución!. Antes de buscar una solución rápida, es crucial entender los peligros de los métodos caseros y por qué la mejor opción es siempre consultar a un profesional médico.

El peligro de los productos sin aprobación

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los EE. UU. ha emitido advertencias claras sobre los productos de venta libre que afirman eliminar lunares y verrugas.

Conforme a la información de la entidad, estos productos, que se encuentran en forma de cremas, geles o líquidos, no cuentan con su evaluación FDA en cuanto a su seguridad y eficacia.

Y, aunque sean publicitados como "naturales" u "orgánicos", pueden contener ingredientes nocivos, como altas concentraciones de ácido salicílico; lo que puede causar efectos secundarios graves y riesgos significativos para la salud, incluyendo:

Daños en la piel: La alta concentración de químicos puede quemar y dañar el tejido sano alrededor de la protuberancia.

Infecciones: El área afectada puede infectarse, requiriendo tratamiento con antibióticos y, en el peor de los casos, llevando a cicatrices permanentes y desfiguración.

Diagnóstico tardío del cáncer de piel: Este es uno de los mayores peligros. Un lunar, verruga o papiloma cutáneo puede ser un signo de cáncer de piel, incluido el melanoma, un tipo especialmente peligroso. Al intentar eliminar la protuberancia usted mismo, puede alterar su apariencia y dificultar que un dermatólogo u otro especialista de la piel detecte si es maligna. Si la lesión cancerosa no se elimina por completo, puede seguir creciendo y extenderse a otras partes del cuerpo.

La importancia de la evaluación profesional

La mayoría de las protuberancias en la piel, como los lunares y los papilomas cutáneos, aunque sean benignas, pueden ser indicativos de un problema.

En ese particular, un dermatólogo está capacitado para examinar estas lesiones, determinar si son benignas o malignas y decidir el mejor curso de acción para su eliminación segura y efectiva.

Por ello, aunque exista la tentación de eliminar una protuberancia en la piel, aparentemente inofensiva, existen riesgos que es mejor no correr. Prioriza una evaluación profesional para garantizar que sea examinada adecuadamente y, si es necesario, eliminada de manera segura y controlada.

