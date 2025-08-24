Esta es una de las fórmulas milagrosas más efectivas y baratas para combatir las enfermedades mentales: ideal contra el estrés y la ansiedad

Suscríbete a nuestros canales

Hacer ejercicio es fundamental e indispensable para mantenerte sano, aumentar tu nivel de energía y mejorar tu estado de ánimo. No importa la cantidad de tiempo que lo realices, ni el número de veces, lo importante es mantenerte dinámico con cualquier actividad que ponga en funcionamiento tu organismo. Entre ellos puedes caminar, hacer yoga, aerobics, o cualquier otro tipo de actividad física aeróbica.

Si queremos una vida física y psicológica sana y evitar enfermedades como la osteoporosis, hipertensión y crisis diabéticas, entre otras, hacer del ejercicio una rutina en tu vida es fundamental.

Aquí te diremos por qué hacerlos regularmente te mantendrá jóvenes y saludable:

Foto: Freepik

Beneficios psicológicos

- Aumenta la autoestima.

- Mejora la autoimagen.

- Reduce el aislamiento social.

- Rebaja la tensión y el estrés.

- Reduce el nivel de depresión.

- Ayuda a relajarte.

- Aumenta el estado de alerta.

- Disminuye el número de accidentes laborales.

- Menor grado de agresividad, ira y angustia.

- Incrementa el bienestar general.

Beneficios biológicos

- Mejora la forma y resistencia física.

- Regula las cifras de presión arterial.

- Incrementa o mantiene la densidad ósea.

- Mejora la resistencia a la insulina.

- Ayuda a mantener el peso corporal.

- Aumenta el tono y la fuerza muscular.

- Mejora la flexibilidad y la movilidad de las articulaciones.

- Reduce la sensación de fatiga.

Hazlo una rutina

Hay algunos tips que te pueden ayudar a crear una rutina de ejercicios.

Comenzando por lo más básico, puedes intensificar tus actividades diarias con pequeños cambios como, usar las escaleras en vez del ascensor. También, estacionar tu vehículo más lejos para que camines más, levanta la cesta de la ropa sucia usando la fuerza de tus piernas y no tus brazos y espalda. O salir a comprar cosas puntuales en bicicleta en vez de usar el carro, etc.

Buscar un compañero para hacer ejercicios también puede ayudar a que aumente tu ánimo para ejercitarte y por ende los disfrutes más. Búscate a alguien con tus mismos intereses de llevar una vida saludable y juntos realicen los ejercicios, ya sea en gimnasios o al aire libre.

Tener un monitor de actividad física puede ayudar a establecer metas y llevar el control de lo realizado. Con esto podrás superar tus metas e incentivarte a in incrementando la duración y frecuencia de las actividades.

Si por el contrario, eres de las personas que le gusta ejercitarse solo o estando dentro de casa, escucha música mientras te ejercitas. Esto puede ayudarte a que la actividad no se sienta tan solitaria y sea más placentera.

