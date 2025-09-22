¿La avena es el mejor aliado para combatir la acidez estomacal? Aquí te contamos cómo lograr mayor efectividad

Suscríbete a nuestros canales

El consumo de alimentos ricos en grasas pocos saludables es una de las causas más comunes por la cual aparece la acidez estomacal, ya que, el sistema digestivo se inflama y de no ser tratado correctamente puede desencadenar una amplia gama de consecuencias negativas para el organismo en general.

De acuerdo a la información divulgada por la Clínica Mayo, el consumo de comidas picantes diariamente altera la flora estomacal.

Por lo tanto, en la actualidad el mercado farmacéutico ofrece múltiples tratamientos para combatir la acidez estomacal, pero también hay alternativas alimenticias que cumplen la misma función, por ejemplo, el agua de avena.

La avena es un cereal rico en fibra, por ende, es beneficioso para el sistema estomacal, dado que, evita la acumulación de las heces, al tiempo que combate el reflujo.

¿Cómo debes consumir la avena?

Lo más recomendable es que la persona ingiera un vaso de agua de avena sin azúcar en ayuna durante tres días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre el organismo.

Cabe destacar, que si la acidez estomacal es constante lo más idóneo es que la persona asista a consulta médica, a fin de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En conclusión, para evitar la acidez estomacal la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y la alimentación saludable es uno de los más importantes.

