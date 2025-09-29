Limpia tus arterias con esta infusión natural rica en propiedades antioxidantes: la preparas muy rápido y a bajo costo

Suscríbete a nuestros canales

La acumulación de grasa en el organismo es una de las causas más frecuentes por la cual se obstruyen las arterias, ya que, se dificulta el transito de la sangre y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede generar múltiples consecuencias negativas para el organismo en general.

En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada en el portal web Mayo clinic, la resistencia a la insulina también hace que las arterias se tapen.

Por lo tanto, el mercado farmacéutico ofrece tratamientos para limpiar las arterias, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, el té de tomillo.

Según la información reseñada en Mejor con salud, la infusión de tomillo contiene propiedades antinflamatorias y antioxidantes que limpian las arterias, al tiempo que es un détox completo para el cuerpo.

Así debes ingerir la infusión

Lo más recomendable es que la persona ingiera una taza de té de tomillo sin azúcar en ayuna durante tres días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentren las arterias.

Cabe destacar, que si las arterias se obstruyen con frecuencia la persona debe asistir al médico, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En definitiva, para mantener las arterias en buenas condiciones es indispensable que la persona establezca una rutina de autocuidado que contribuya a lograrlo.

