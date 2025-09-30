Píldora anticonceptiva y cáncer: desmintiendo el bulo viral sobre la clasificación de la OMS

Suscríbete a nuestros canales

Ante las publicaciones que han surgido recientemente acerca de la píldora anticonceptiva, lo cierto es que la clasificación del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) no es nueva (data de 2007) y solo aplica a la píldora combinada. Esto significa que hay suficiente evidencia científica de su potencial carcinógeno, no que represente el mismo nivel de riesgo que el tabaco o el amianto.

Publicaciones fuera de contexto

Una ola de vídeos afirma que la OMS ha "clasificado la píldora como carcinógeno de nivel 1, como el tabaco", provocando preocupación entre las usuarias. Si bien la base de la afirmación tiene un origen real en una clasificación científica, la interpretación y su presentación como "noticia de última hora" es engañosa y genera un temor infundado sobre un método anticonceptivo ampliamente utilizado.

La clasificación real del CIIC/IARC

La agencia especializada en cáncer de la OMS, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) —o IARC por sus siglas en inglés—, sí incluye ciertos tipos de anticonceptivos hormonales en el Grupo 1, su categoría de "carcinógeno para el ser humano".

Sin embargo, esta clasificación se estableció para los anticonceptivos orales combinados (estrógeno y progestágeno) en 2005 ¡No es nueva!. El Grupo 1 incluye agentes para los que existen "pruebas suficientes de carcinogenicidad" en humanos, basándose en la solidez de la evidencia científica, no en la magnitud del riesgo.

Complejidad del riesgo

Que los anticonceptivos orales combinados estén en el Grupo 1 junto con agentes tan diversos como el tabaco y las carnes procesadas no implica que estén en el mismo nivel de riesgo. El CIIC no clasifica las sustancias por su nivel de carcinogenicidad o riesgo, sino por la fuerza de la evidencia de que pueden causar cáncer.

Riesgos específicos de las píldoras

La evidencia disponible sugiere que la píldora combinada aumenta ligeramente el riesgo de ciertos cánceres (como el de mama y cuello de útero), pero simultáneamente reduce significativamente el riesgo de otros, como el cáncer de endometrio, ovario y colorrectal.

La píldora de solo progestágeno (minipíldora) se encuentra en una categoría inferior (Grupo 2B, "posiblemente carcinógeno"), aunque estudios de 2023 también la asociaron a un ligero aumento del riesgo de cáncer de mama.

Por tanto, el uso de la píldora anticonceptiva implica una balanza de riesgos y beneficios que debe ser discutida individualmente con un profesional de la salud.

