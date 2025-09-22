Así jugará Venezuela en el Campeonato Panamericano de Beisbol Femenino

TRANSMISIÓN

El V Campeonato Panamericano de Beisbol Femenino 2025 inició con una gran ceremonia que dio la bienvenida oficial a las delegaciones de México, Cuba, Puerto Rico, Argentina y Venezuela, actual campeón del torneo tras conquistar el título en 2022 en el mismo escenario de La Guaira.

En la jornada inaugural, Venezuela debutó con una contundente victoria 11 áreas sobre 0 ante Cuba por la vía del nocaut en cinco entradas. Las criollas demostraron su poder ofensivo en el estadio Jorge Luis García Carneiro de Macuto, donde se desarrolla el torneo hasta el 26 de septiembre.

Fechas de juegos

Todos los juegos de este torneo serán transmitidos en vivo a través de la señal de Meridiano Televisión

México vs Venezuela 6:00p.m.

  • Miércoles 24/09: Nicaragua vs Argentina 2:30p.m.

     Cuba vs México 6:00p.m.

  • Jueves 25/09: Ronda semifinal
  • Viernes 26/09: Gran final

Sintoniza en vivo y gratis en señal abierta. También en HD por Simpleplus, InterGo y NetUnoGo. ¡Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deporte!

