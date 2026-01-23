Hoy se jugará el último encuentro del Round Robin por Meridiano Televisión

Suscríbete a nuestros canales

Por: Andrea Matos Viveiros

Meridiano Televisión transmitirá hoy viernes su último encuentro del Round Robin de la LVBP. Sin embargo, esta fase finaliza el domingo 25 de enero. El canal de los especialistas en deportes ya está listo para la gran final.

https://www.instagram.com/meridianoonline/p/DT1oVEJjM27/

Sintoniza en señal abierta gratis o a través de meridiano.net/meridianotv. También en HD por SimplePlus, InterGO, Netuno Go y ABA TV Go.

Juego para hoy viernes 23 de enero

Viernes 23/01/26 Bravos vs Caribes. Antesala 6:30p.m. Inicio 7:00 p.m.

https://www.instagram.com/p/DT2r9NckWTT/

Extrainning mantiene sus transmisiones de lunes a viernes a partir de las 10:00 a.m., ofreciendo un completo análisis, resultados y los mejores debates de cada fecha del beisbol nacional. El Round Robin se vive en tiempo real a través de Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.

Recuerda que puedes seguir el encuentro en la web de meridiano.net en la sección Jugada a Jugada.

