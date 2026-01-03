Sábado de LVBP: los juegos para la jornada de este 3 de enero

Suscríbete a nuestros canales

La acción del Todos contra Todos de la LVBP no se detiene y este sábado 3 de enero la jornada promete emociones intensas con dos duelos programados en el oriente y centro del país. Tras el arranque oficial del calendario en honor a David Concepción, los equipos ajustan sus piezas para una de las etapas más exigentes del campeonato.

La jornada sabatina iniciará en el Estadio Nueva Esparta, donde las Águilas del Zulia visitarán a los Bravos de Margarita a partir de las 05:00 p.m. Este duelo marcará el inicio de una serie de dos juegos en la isla para el conjunto rapaz, mientras que los insulares buscarán aprovechar su localía para sumar su primera victoria de esta fase.

Media hora más tarde, a las 05:30 pm, la voz de "Play Ball" sonará en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia. Los Navegantes del Magallanes recibirán a Caribes de Anzoátegui en un enfrentamiento que históricamente garantiza batazos y alta competitividad.

05:00 p.m. : Águilas del Zulia vs. Bravos de Margarita – Estadio Nueva Esparta.

05:30 p.m.: Caribes de Anzoátegui vs. Navegantes del Magallanes – Estadio José Bernardo Pérez.

Para estos compromisos, se espera que los mánagers utilicen a sus principales refuerzos obtenidos en el reciente draft, donde el pitcheo fue el gran protagonista. Con calendarios apretados que obligan a jugar varios días seguidos, la profundidad del bullpen en estos juegos de inicio de enero será determinante para las aspiraciones de llegar a la Gran Final.

