Adiós al legado de Tina Turner: todos los detalles sobre la muerte de su hijo Ike Jr

Suscríbete a nuestros canales

Ike Turner Jr. falleció el 4 de octubre de 2025 en un hospital de Los Ángeles, justo un día después de haber cumplido 67 años. Su prima, Jacqueline Bullock, sobrina de Tina Turner, confirmó que la causa directa del deceso fue una insuficiencia renal. Bullock añadió que el músico arrastraba problemas cardíacos desde hacía años y que el mes anterior había sufrido un derrame cerebral, lo que había deteriorado severamente su salud. En un comunicado emotivo, su prima lo describió como "más que un primo para mí, era un hermano, ya que crecimos juntos en la misma familia ilustre".

Legado musical

Criado en el seno de una de las familias más icónicas de la música, el talento de Ike Turner Jr. fue evidente desde su infancia. Bullock recordó que, de niño, no había instrumento que no quisiera tocar. Aunque se inclinó primero por la batería, su madre, Tina, insistía en que la desarmara después de cada práctica, lo que lo llevó a preferir los teclados. A los 13 años, su padre lo sacó del colegio para que se fuera de gira con él. Con el tiempo, terminó dirigiendo Bolic Sound Studios, el estudio de grabación fundado por su padre, y se convirtió en un ingeniero de sonido y músico solicitado. Su mayor éxito profesional llegó en 2007, cuando ganó el Grammy al Mejor Álbum de Blues Tradicional por producir el disco de su padre "Risin' With The Blues".

Una familia marcada por la tragedia

La vida de Ike Turner Jr. estuvo profundamente marcada por las complejidades y desgracias de su familia. Hijo biológico de Ike Turner y Lorraine Taylor, fue adoptado por Tina Turner cuando esta se casó con su padre en 1962. "Tina me crio desde los 2 años. Es la única madre que he conocido", declaró al Daily Mail en 2018. Sin embargo, tuvo una relación complicada con sus padres y reconoció que llevaba más de una década sin hablar con Tina Turner antes del fallecimiento de la cantante, diciendo que su madre "está viviendo su vida, tiene un nuevo marido y está en Europa. No quiere saber nada del pasado". La complejidad de su vida se hizo patente en mayo de 2023, cuando fue arrestado en Texas por posesión de crack y manipulación de evidencias. Fue sentenciado a prisión apenas 18 días antes de que su madre falleciera a los 83 años, por lo que no pudo despedirse de ella.

Un linaje asolado por la pérdida

La muerte de Ike Turner Jr. es la última de una serie de tragedias que han golpeado a la familia Turner en los últimos años. Fue precedido por sus medio hermanos Craig Turner (hijo de Tina Turner), quien murió por suicidio en 2018, y Ronnie Turner (hijo biológico de Ike y Tina), que falleció a causa de un cáncer de colon en 2022. Sus padres, la leyenda del rock Tina Turner, murió en mayo de 2023 después de una larga enfermedad, y Ike Turner, falleció en 2007 a causa de una sobredosis de cocaína.

La familia ha solicitado privacidad durante este tiempo de duelo.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube