¡Con récord de votos! La Casa de los Famosos corona al ganador de la tercera temporada

La gran final de La Casa de los Famosos México 2025 se celebró el domingo 5 de octubre, poniendo fin a 71 días de competencia. La conducción de Galilea Montijo guio una gala en la que se reveló el orden de salida de los cinco finalistas, culminando con la coronación de Aldo de Nigris como ganador absoluto.

La velada estuvo cargada de emoción cuando, inmediatamente después de conocerse su victoria, Aldo de Nigris hizo una petición inesperada a Galilea Montijo. Visiblemente conmovido y entre lágrimas, expresó su deseo de compartir el premio de 4 millones de pesos con su gran amigo dentro de la casa, Abelito: "Quiero compartir el premio con Abelito, porque me la pasé muy bien con él acá adentro, me ayudó mucho", declaró el ganador.

El veredicto final: así quedaron las posiciones

El público fue el encargado de decidir el destino de los finalistas a través de sus votos, en una edición que batió todos los récords anteriores al acumular más de 43 millones de votos en la noche final.

Primer Lugar : Aldo de Nigris , con 19,139,698 votos.

Segundo Lugar : Dalílah Polanco , con 10,619,904 votos.

Tercer Lugar : Abelito , con 6,247,210 votos.

Cuarto Lugar : Shiky , con 2,929,815 votos.

Quinto Lugar: Mar Contreras, con 2,823,077 votos.

El momento más simbólico de la noche llegó cuando Aldo de Nigris, como es tradición en el programa, accionó la palanca para apagar las luces de la casa que lo había acogido durante más de diez semanas, poniendo fin a su aventura en el reality.

El cierre de una temporada exitosa

La tercera temporada de La Casa de los Famosos México no solo logró una audiencia masiva, sino que también estuvo marcada por dinámicas internas como la rivalidad entre los equipos Día y Noche, que definieron las estrategias y alianzas. Aldo de Nigris, integrante del equipo Noche, se consolidó como favorito gracias a su temple y empatía.

Con este triunfo, Aldo de Nigris no solo se lleva el premio mayor, sino que se convierte en el tercer nombre en la lista de ganadores del reality, siguiendo los pasos de Wendy Guevara y Mario Bezares, ganadores de las dos primeras temporadas. El programa se consolida así como uno de los formatos de telerrealidad más impactantes y seguidos de la televisión mexicana actual.

