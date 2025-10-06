"Sangre en el Diván" presenta sus dos últimas funciones de 2025: entradas tendrán precios solidarios

Suscríbete a nuestros canales

El monólogo "Sangre en el diván” ofrecerá sus dos últimas funciones del año con entradas a precios solidarios.

El director Héctor Manrique, bajo la producción del Grupo Actoral 80, regresa al lugar donde todo comenzó: la sala del Centro Cultural Chacao. La cita es este sábado 11 y domingo 12 de octubre, a las 5:00 PM, con entradas disponibles a partir de cinco dólares.

¿Por qué "Sangre en el Diván" se mantiene en la palestra?

La obra, dirigida por Pedro Borgo y el propio Héctor Manrique, se basa en el bestseller homónimo de la periodista Ibéyise Pacheco. ¿El protagonista? El infame siquiatra Edmundo Chirinos, exrector de la Universidad Central de Venezuela (UCV), excandidato presidencial y confidente de tres mandatarios nacionales, cuya carrera y prestigio colapsaron tras ser condenado por la muerte de una joven paciente.

El montaje se centra en el capítulo "El Delirio," el cual sumerge al público en la psiquis perversa de Chirinos. Desde su celda, el personaje intenta manipular la historia y reconstruye su vida desde sus recuerdos como testigo y protagonista de eventos cruciales de los últimos 60 años en Venezuela.

La sorpresa y el morbo son el gancho: ¿Cómo un hombre exitoso, culto y acaudalado, pudo abusar e hipnotizar impunemente a sus pacientes durante más de 30 años? El monólogo no solo narra el caso policial más sonado del país, sino que también funciona como un espejo incómodo para la sociedad venezolana y su tendencia a endiosar figuras de autoridad.

Héctor Manrique, quien ha llevado la obra dentro y fuera de Venezuela, lo tiene claro. "Este montaje le sigue hablando al espectador de una manera contundente sobre lo que es nuestra sociedad, sobre los monstruos que habitan en ella."

El actor destaca que la obra es un llamado de atención para dejar de "creerle todo a nuestros líderes o a personas con influencia en la sociedad, incluso a los tildados ‘influencers’."

Las entradas están disponibles en las taquillas del teatro, Cinex y a través de la web www.liveritickets.com.

