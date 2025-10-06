El secreto de Salem: por qué miles viajan cada año para vivir el verdadero Halloween

Suscríbete a nuestros canales

Durante todo octubre, la ciudad de Salem, en Massachusetts, se transforma en el epicentro mundial del Halloween con el festival Salem Haunted Happenings, una celebración que combina historia, misterio y diversión en más de 30 días de eventos.

Desde el 1° hasta el 31 de octubre, miles de visitantes llegan atraídos por el ambiente único que mezcla leyendas de brujas, rituales, arte y cultura popular.

El calendario embrujado de octubre

El programa de actividades de este 2025 promete sorprender a locales y turistas con una agenda intensa.

Entre los más esperados figuran el Festival del Fuego de Otoño (7 y 14 de octubre), los recorridos históricos por el Hamilton Hall (13, 15, 20, 22, 27 y 29) y el clásico tranvía de los fantasmas y las leyendas (7, 8, 14, 21 y 28).

También se realizará la Hollowed Harvest, una exposición de esculturas de calabazas iluminadas que atrae cada año a miles de curiosos.

Para la noche del 31 de octubre, Salem ofrecerá una jornada cargada de espectáculos y rituales: música en vivo, bailes de brujas, juicios teatrales inspirados en 1692, y un espectáculo de drones sobre el río Norte que cerrará la velada. La ciudad se convierte, literalmente, en un escenario viviente del Halloween.

Entre historia y leyenda

La estrecha relación entre Salem y el 31 de octubre se remonta a los Juicios de las Brujas de 1692, cuando 19 personas fueron ejecutadas tras ser acusadas de practicar hechicería.

Lo que nació como un episodio oscuro de intolerancia puritana, hoy se recuerda con respeto y fascinación.

Curiosamente, el nombre Salem proviene del hebreo y significa “pacífico” o “seguro”, un contraste irónico con su pasado.

Sin embargo, esa mezcla de historia, mito y simbolismo es lo que hace que cada octubre, Salem vuelva a ser el corazón del Halloween.

