Chepa Candela: Dayanara Torres desaira a Osmel Sousa y entierra la polémica del Miss Universo

¡¡Buenooosss días, mi gente bella!!!...Yyy entrando enseguida en materia enseguida les bato que CATHERINE FULOP tendrá que retirarse del mundanal ruido por varias semanas y dejar de lado todo lo que está haciendo artística y personalmente, pues por no pararle mucho a la “·matada” que se dio durante una función de la obra Erreway en el Movistar Arena…y luego encaramarse en un avión para viajar a los lares de Japón, empezó a sufrir las consecuencias de la caída…y ahora deberá meterse de cabeza, tronco y extremidades en el quirófano para someterse a una delicada operación “porque se le reventó todo”, según soltó una periodista argentina y reconfirmó la susodicha, que, les repito, deberá ser intervenida ¡con la urgencia del caso!, no vaya a ser cosa que las consecuencias sean peores…y es que debido a los fuertes dolores La Fulop se fue a un especialista que le diagnosticó una severa lesión en el hombro, desprendimiento de tendones y ligamentos en unas de sus extremidades superiores…y luego de chequearla, le soltó esta perla “Cuchillo contigo”, de manera que a finales de esta semana o comienzos de la otra, tendrá que “pasar a quirófano”…

Gisselle Reyes

La que si anda “very japi”, cual lombriz, es la GISELLE REYES (¿Se acuerdan de ese cuerpo?) quien acaba de ser contratada por Prince Julio César para que se incorpore al equipo de asesores de la Miss Cuba, Lina Luces (La hija de Lili Estefan)…y esta misma semana comenzó a darle clases de pasarela, ya que por ser alta (Parece una vara de puyar locos) se movía toscamente y sin ninguna delicadeza a la hora de caminar…¡Síii, señores!...La famosa preparadora de misses fue llamada por el director de dicho “templete” para que enseñara a esa muchacha a caminar y no lo hiciera como si tuviera los juanetes demasiado grandes…O los zapatos le quedaran apretados…Fue así como la creadora del “Tumbao Reyes”, se agarró el muerto para ella, lo peor del caso es que poco tiempo para entrenarla, porque la semana que viene la Miss Cuba deberá viajar a Tailandia para reunirse con sus compañeras de concurso al que le queda menos de un mes para realizarse, pues como se sabe de sobra, se llevará a cabo el próximo 21 de noviembre…

Dayanara Torres

Por cierto, que la DAYANARA TORRES decidió hacer mutis por el foro… y no pararle ¡ni medio milímetro! A los comentarios de Osmel, quien armó la polémica al decir que la puertorriqueña ganó el Miss Universo 1993 “por obra y gracia del espíritu santo”… y tal como se los batí en la columna de ayer, muchos estaban esperando la respuesta de la exreina, quien comentó andar muy enfocada en sus proyectos personales y profesionales como para prestarle atención a “dimes y diretes” que no le suman nada a su vida… O seaaa, que “El zar de la belleza” se quedó con las ganas de seguir la polémica y continuar siendo tendencia en las redes sociales… ¡¡Chaaaooo!!…

