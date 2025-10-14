Chepa Candela: Diosa Canales fue a arreglar cuentas a Santo Domingo

Suscríbete a nuestros canales

…¡¡Buenooosss queridillos, queridillas y queridilles…!!...Yyy este martes, ¡ni se casen, ni se embarquen!...peeerooo…¡espérense un momentico!…tampoco sus visores aparten (¡hasta en verso me salió!) de esta, la columna más leída, buscada, cotizada y más vibrante de nuestro colorido “niu peiper”, donde el chisme, que a todos les gusta tanto, ¡se bate rico y sabrooosooo!…

Diosa Canales

Yyy como para chismear para eso me tienen aquí, (¿Pá qué más, pues?) les bato que la DIOSA CANALES (¿Mijita…apareciste?) tiene sus maletas listas para arrancar a los predios de República Dominicana con el fin de promocionar su música, matar sus tigritos con su espectáculo …y de paso a darle ¡tremendo parao! a un fablistán que habló pestes de ella en un programita llamado “Los dueños del circo" (Supongo que el payaso será su conductor) en el cual la puso como el propio un coleto, (Junto a su marido, Sigiloso) causando, como era lógico y de esperarse, la “tibiera” de la susodicha, que ¡agarra candela rápido!, no se queda sin nada y a la hora de armarle su “Sal pa fuera” al más pintado, ¡no hay quien le dé los vueltos!...¡Siii, señores!...Según me contaron (Y ¡trúuuaaa, trúuuaaa!, cual cotorra me limito a repetir, porque yo tampoco soy escaparate de nadie) la vedette no va a quedarse de brazos cruzados y el hocico cerrado ante la serie de improperios que en pantalla le lanzó el deslenguado periodista, que ya debe saber que la Diosa Canales viene en camino y tendrá que prepararse para hacerle frente, aunque me contaron que el tipo la está esperando, pues no es de los que tampoco se deja amedrentar…¡Aaayyy, Maracay!...

Yorgelis Delgado

Yyy “avanti” con el cotilleo, les bato que la YORGELYS DELGADO (¿Les suena ese nombrecito?... ¿Se acuerdan de ese cuerpo?) aclaró (¿Para oscurecer más el panorama?) su ausencia en el documental que hizo Luis Olavarrieta sobre el programa "El Club de los Tigritos" y en el cual ella se negó a participar, sin dar mayores explicaciones, a pesar de que el aguerrido periodista le jaló el mecate parejo… y nada que "la tigrita gozona" aceptó la invitación… pues, ique, no quiere aparecer frente a las cámaras ni por todo el oro del mundo... Y ahora pregunto, yo como quien no quiere la cosa: ¿Cuál es su rollo?… Supongo que no desea que la “jurunguen” sobre el porno videíto aquel que hizo con Erika Schwarzgruber y en el que el Kent James, el exCalle ciega, le dio ¡hasta por la tapa de las orejas!… Después de ese escándalo, a la Yorgelis Delgado parece que ¡se la tragó la tierra!... Y más nunca se ha sabido de ella… hasta ahora que Luis Olavarrieta quiso incorporarle a su documental… ¡y esta le apuntó una gran ave doméstica!

Diego Kapeky

Yyy de los lares del Canal I se reportan mis siempre fieles fuentes para contarme que el ambiente del estudio desde donde se transmite Zona I, está tan pesado ¡que se puede cortar con cuchillo!, pues las relaciones entre sus dos de sus conductores, que son otros que el DIEGO KAPEKY y el Ronald Sanoja, siguen siendo “más tensas que cuerda de violín”…aunque después de algunos encontronazos fumaron la pipa de la paz…y luego todo fue -Aparentemente- amor y cordialidad entre ambos dos, ¡eso se acabó¡ porque la marea se puso alta otra vez y, una vez más, salieron a flote las rivalidades y los divismos…y ahora “donde se ven los pies, se quieren ver la cabeza”, tan es así que el famoso columnista no ha aparecido más en el programa…y por lo que se comenta en los pasillos de la televisora de Boleíta, no tiene intenciones de regresar al mismo…Es más supe, (Y ojo: ¡¡Trúuuaaa, trúuuaaa!!, repito) que la gerencia de producción metió su mano para mediar…y al parecer, ninguna de las partes quiere dar su brazo a torcer…¿Qué pasará con Zona I…retornará Kapeky?...Ujum…¡Amanecerá y veremos!...

