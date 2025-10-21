Chepa Candela: Eyla Adrián vuelve a lo suyo con proyecto donde el cotorreo será el plato fuerte

Suscríbete a nuestros canales

¡¡¡Buenooosss díaaasss “for everybody”…Yyy "avanti" con la semana, aquí me tienen, una vez más, con las pilas recargadísimas y con estos dedillos que se me van soliiitos por el teclado para empezar a batirles lo más calientico de la movida farandulera de este país… y zonas aledañas…

Eyla Adrián

Y como “para luego es tarde”, corto este preámbulo y paso a contarles que, que EYLA ADRIAN (¿Se acuerdan de ese cuerpo?) vuelve a la fuente que la dio a conocer en la ”pícola pantalla”, ya que será la animadora del nuevo programa farandulero del canal IVC, junto a Andreina Nedjme…¡Síii, señores!…Según me batió una de mis fuentes, que siempre se da su pasadita por los pasillos de dicha televisora, falta poco para estrenar este show donde el cotorreo será el plato fuerte…aunque por lo que veo, no mostrará nada que ya no se haya visto, porque tendrá toques del recordado "De boca en boca" , “Sálvese quien puede” y hasta de La Bomba…entonces cuál es la novedad?...Como quiera que sea, la Eyla Adrián vuelve a lo suyo con este proyecto que hará desaparecer a ese aburrido "Mundo de Mujeres" donde junto a Alba Cecilia Mujica, a quien en IVC llaman “Jarrón chino” porque no haya donde ponerla…pasaron un buen rato en la pantalla, por cierto que a la Alba Cecilia le dicen" jarrón nuevo" ,porque no hayan dónde ponerla…

Globovisión

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les cuento que por los lados de GLOBOVISION, la cosa, ique está que arde, pues un grupo de inescrupulosos se dio a la tarea de usar la imagen de algunos anclas del canal para promocionar compras engañosas de inmuebles por redes sociales…me dicen que usaron la inteligencia artificial para crear una publicidad de compra y venta usando la imagen de los periodistas, y una de las más afectadas es Raymar Colmenares conductora del programa “Primera Página”, quien tuvo que salir “esmachetada” a poner la denuncia en los organismos policiales, policía para evitar ser involucrada con esta estafa, el resto de los talentos tiene la orden de hacer lo mismo para evitar un daño a los incrédulos que usan las redes sociales y creen todo lo que ven...

Jacqueline Aguilera

Yyy sumergiéndome en “honduras misséricas” les cuento que en el Miss Grand Venezuela sigue lanzando flechas para ver si le llega por los talones al Miss Venezuela y lo último que supe es que JACQUELINE AGUILERA, dizque, está “moviendo cielo y tierra” para conseguir El Poliedro de Caracas, ya que la opción de montarlo en el Centro Líder casi que al mismo tiempo que el Miss Venezuela, al parecer, fue descartada, pues la agenda de dicho recinto estaba full para la fecha que ella quiere hacerlo…por lo que a uno de sus asesores se le prendió el bombillo y le puso el ojo al Coso de la Rinconada…que para esos días también está ful…Como quiera que sea la susodicha, dizque, dijo que agotará todos los recursos para lograr que le den fecha en dicho recinto, donde por cierto, el único certamen de belleza que ha tenido éxito allí ha sido el Miss Venzuela, el resto…de los templetes de ese tipo no ha funcionado, ¡ni con entradas regaladas!...Y esto es todo por hoy, si quieren más, entonces los espero mañana aquí mismito…¡¡Baaayyy baaayyy!!…

