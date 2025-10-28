Chepa Candela: Ileana Márquez ahora habla como una malandra

Suscríbete a nuestros canales

¡¡Good morning...!! Por la “matina”… Y aquí me tienen, como de costumbre, con este teclado echando más humo que una fumarola caliente y full de tantos chismes, brollos, bretes, tramoyas, desmadres y aconteceres del mundillo farandulero de este país y zonas aledañas, donde lo que sobra es tela para cortar…

Aleska Génesis

Así que, sin más cháchara, ni blá, blá, blá, paso a contarles que ALESKA GÉNESIS (¡¡Sustooo!!) tuvo la desfachatez de compararse con la diva Marilyn Monroe en la entrega de unos premios mayameros, en los cuales se mundo se apareció con una peluca rubia y un trapo barato y exclamó, "Si Estados Unidos tiene a Marilyn, Venezuela tiene a su Aleska”, provocando, como era de esperarse la burla y la mofa de propios y extraños que llegaron a comentar si se había fumado un coleto mojao…¿Tla cual¿…La susodicha, que solo vive del escándalo le puso nombre a a las greñas postizas que cargaba puestas, comparándose con la diva más famosa de la pantalla grande, incumpliendo, además, con el código de vestimenta que exigía el templete donde hizo acto de presencia, adelantándose a la noche de Halloween…y todo para llamar la atención, lo cual no me extraña-araña porque la Aleska Génesis, sin no la hace a la entrada !la hace a la salida!...

Ileana Márquez

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les bato que ILEANA MÁRQUEZ está “llevando más palo que una gata ladrona” por su lenguaje como animadora del reality "Miss Venezuela ,el reto" donde la susodicha habla como si estuviese en la peluquería,usando términos chabacanos y vulgares que la dejan muy mal parada, pues si quiere hacer carrera de verdad-verdasd como animadora, lo primero que tiene que hacer es modificar su ordinario vocabulario…por cierto que los plumiferos que sentaron en el jurado son quienes la aúpan a qué saque su lado "marginal" …Supe que los productores quieren darle un toque de picardía para generar roncha en la poca audiencia, pero ha sido todo lo contrario pues los comentarios sólo son reproches en contra de la Miss y su paso fallido por el Miss Universo...

Gisselle Reyes

Yyy siguiendo con el tema missérico, les bato que GISSELLE REYES está justificando la “paca” que recibió de parte de quienes manejan a la Miss Cuba, Lina Luces, pues le ha dado un cambio a la candidata a la que le faltaba mucha sazón… y eso que es de origen cubano, donde las mujeres tienen cadencia y son alborotadas… pero… esta parecía una gafa grandota por el tamañote que tiene… y bueno, tuvieron que buscarle quien la enseñara a no caminar como una jirafa… así fue como contrataron a “La reina del tumbao”, que empezó a hacer su chamba… y ahora la hija de Lili Stefan parece otra en pasarela, tiene mejores modales… y hasta “fisna” se ve… aunque vuelvo y repito: ¡No la veo!, pues por mucho trabajo que haga la Giselle Reyes y por mucho que la pula el Julio Cesar Prince, que de finura sabe bastante, bien difícil que la Lina Luces, arrebate la noche final y se alce con la corona…porque la competencia que tiene en el resto de los países que participan en el Miss Universo 2025, es “más fuerte que el odio”…Y esto es todo por hoy, si quieren más los espero mañana, aquí mismito…¡Nos vemos, darlings!...

