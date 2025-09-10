Chepa Candela: “La bomba” dizque está en pico e´zamuro

Suscríbete a nuestros canales

¡Buen día a toda mi enorme, extensa y descomunal legión de seguidores!… yyy por supuesto, a mis detractores, que también los tengo, ¡como arroz blanco partidos por la mitad!… Para ellos, ellas y elles, aquí les va la suculenta ración chismográfica de hoy, ¡que está sabrosa! ¡Rica y deliciosa! Así que pónganse cómodos porque el banquete que les he preparado promete hacerles chupar hasta las ñemas de los pies…

Televen

Así que destapo la olla y paso a contarles que en Televen están echando lápiz para saber qué programas borran del mapa por su baja audiencia y en esa pensadera se dieron cuenta que la espichada “BOMBA” sigue sin levantar polvo ni sospechas, porque sin querer ¡queriendo!, se la está llevando por los cachos el fulano podcast “El Candelero” (¡Upa cachete!), un espacio que conduce Adrián Lara, Mandy Silla (¡diiigooo!) MandI Meza, Adriana Peña, y María Gabriela Rico, qué aunque se transmite por la señal de YouTube, ha dado más tela que cortar que la “gallera” de chismes que transmite en las mañanas el canal de Horizonte, donde desde hace rato no pasa nada, pues sólo se limitan a leer lo que dicen las redes sociales y a bailar como si estuvieran en una tasca de mala muerte… Lo cierto es que el mentado “Candelero” ha generado roncha con buenos invitados, que responden sin pelos en la lengua todas las preguntas venenosas y calientes que allí les hacen; dejando un buen sabor de boca entre la audiencia (es decir: este proyecto sí que gusta y entretiene)… Así que todo parece indicar que los chivos del canal de la bolita roja están pensando en mover las piezas y echar esa “Bomba” al “Candelero” para ver qué pasa… ¿Malo? ¡Malo no es!...

Maarten Vander Berg

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les cuento que el MAARTEN VANDER BERG (el odontólogo de los famosos) se enconchó en México para sacarle las caries a los artistas aztecas y ganarse unos pesos extras… En su lista figuran un pocotón de estrellas, en especial la animadora y actriz Galilea Montijo, quien no solo va a sus consultas bajo la figura de “intercambio”, sino que también lleva a su mamá y a su abuela para que le arreglen la plancha… Lo insólito es que el doctorcito de marras grabó un vídeo con la actriz para hacer publicidad y en la conversación “cacareó” que pronto atendería a otra gran artista y la Montijo dijo: “¿cuál?”, y el Maarten (con un nudo en la garganta) soltó el nombre de Jacky Bracamonte, lo que causó asombro en Galilea, a quien parece que no le gustó mucho la idea y solo se limitó a responder: “Ella es mi paisana” (¡susto!)… ¿Será que entre estas actrices hay gato encerrado? ¿Se habrán comido el mismo tigre? ¿Rivalizaron en el pasado por algún personaje de villana? ¡Amanecerá y veremos!...

Stephanía Torrellas

Yyy cambiando radicalmente el tema, les bato que la STEPHANIA TORRELLAS (ex participante del “Miss Carabobo 2025”), aunque no ganó la corona principal de su concurso, ha mostrado un crecimiento impresionante y se ha consolidado como una de las más ambiciosas y astutas de su camada, porque en tiempo récord ha subido como la espuma, ¡duélale a quien le duela!, y sin querer queriendo, de igual forma se coló en la Edición 73 del Miss Venezuela… Esta valenciana (con bastante garra) destaca, según se dice, por su excelente pasarela, oratoria, inteligencia, dominio del inglés, modelaje, personalidad auténtica y más... Además, su trabajo social como embajadora de una fundación para niños con discapacidad resalta su sensibilidad y compromiso, y tiene a más de uno con la jeta espernancá… Es por eso y más que se perfila como una de las que dará la pelea en esta edición del certamen, y según le darán la banda del Estado Cojedes… Así que no le pierdan la pista a la licenciada en educación mención informática y psicopedagoga; porque aunque en el “Miss Carabobo” le hicieron el ¡foh!, la mujer demostró que si le cierran una puerta, ella se mete por la ventana; ya que su filosofía de vida es que a donde ella llega, es para quedarse… ¡Fin!...

