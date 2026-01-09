Chepa Candela: Lady Di Mosquera se da con todo

Suscríbete a nuestros canales

LADY DI MOSQUERA

¡¡Buenas, buenaaasss¡¡….Y nuevamente aquí me tienen, con mi asombrosa puntualidad suiza en nuestra acostumbrada cita... Desde tempranito por la "matina" estoy en este raudo e intenso tecleo sobre lo más calientico de la movida farandulera….Yyy también como de costumbre, hoy les tengo sopa, seco y jugo ¡con postre incluido!, para que se den ¡tremendo banquete!, así que mejor corto este preámbulo para sumergirme en "honduras misséricas" y batirles que, tal como se los comenté ayer, LADY DI MOSQUERA agarra más fuerza para la final del Reinado Internacional del Café... y es que la susodicha, desde que pisó tierra colombiana empezó a hacer “más bulla que un camión de cochino”, pues su belleza y presencia no gusta, ¡encanta!...y sigue liderando el favoritismo para llevarse el coroto del “templete”, cuya elección será mañana sábado en horas de la noche...perooo...¡ojo! Eso no quiere decir que la susodicha deba cantar victoria, porque no todo está decidido…y aunque tenga todas las condiciones y las posibilidades de alzarse con la corona, hay otras candidatas -De las 20 que participan- que podrían moverle el piso, porque ¡la pelea es peleando!…y cada una de ellas busca lo mismo…

JENNIFER LÓPEZ

Yyy variando el parling, les cuento que la JENNIFER LÓPEZ cumple, por fin, un sueño que tenía desde que era una inocente niña. Lo hace con el musical "El beso de la mujer araña", en el que comparte créditos con uno de los grandes, el mexicano Diego Luna, que para más señas es el protagonista de "Andor", una serie de "Star Wars"... ¡Una pelusa! En su nuevo proyecto, la Diva del Bronx se mete de cabeza, tronco y extremidades en una historia dentro de una historia, dejando a los espectadores ¡con los ojos claros y sin vista!... dos hombres comparten celda en una prisión en Argentina, en plena dictadura. Para sobrevivir, uno de ellos le echa el cuento a su compañero de su musical favorito y es aquí donde aparece la ex de Ben Affleck, Alex Rodríguez, Sean "Diddy" Combs, el toy boy Casper Smart, Marc Anthony y un Laaargooo etcétera, para bailar ¡hasta la pepa del ojo! en medio de glamour y colores, para ser una válvula de escape para ambos condenados... Lo cierto es que la JLo estaba pescando un proyecto como este desde hace años, así que por fin se le cumple el milagro...

NICK REINER

Y mientras unos ríen, otros lloran...y en esa onda está el NICK REINER, quien está pasando sus momentos más oscuros tras asesinar, aparentemente, a sus padres. El caso, que podría llevarlo a pasar el resto de su vida tras las rejas y que ha ganado centimetraje en la prensa global, vuelve a ser noticia porque el abogado del susodicho le dejó el pelero... Lo hizo después de asegurar hasta que se cansó que su cliente es inocente y que es pura tramoya que cometió ambos crímenes. Pero, ¿por qué dejó el caso del hijo del famoso director y productor cinematográfico Rob Reiner, a quien presuntamente mató junto a su esposa Michelle Singer ?...Pues resulta, pasa y acontece que está más enredado que un kilo de estopa, porque llegó a decirse que el acusado se comió los ojos de su papá... lo cierto es que el jurista Alan Jackson dijo que tuvo que retirarse del caso por supuestas "circunstancias" fuera de su control o del de Nick Reiner, aunque volvió a insistir que su defendido "no es culpable de asesinato". ¿Le darán cárcel al tipo en cuestión?...¡Amanecerá y veremos!... Dicho esto, me retiro a la llanera...aunque hacerlo, no quisiera, pero no encuentro manera…cues rescues cues… ¡Baaayy!...

