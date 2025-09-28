De la cima a la celda: cuatro celebridades que cumplieron condena en prisión

Suscríbete a nuestros canales

Para nadie es un secreto que el mundo artístico, muchos famosos han tenido que enfrentar problemas con la justicia que los han llevado a cumplir condena en prisión. Su encarcelamiento no solo pone en pausa sus carreras, sino que expone la frágil línea entre la admiración pública y las consecuencias de sus actos.

A finales de la década de 1990, la cantante mexicana Gloria Trevi fue arrestada junto con su pareja y mánager, Sergio Andrade, y su ex corista, María Raquenel Portillo, en un escándalo que se conoció como el "Clan Trevi-Andrade". En ese momento, la artista fue acusada de rapto, violación y corrupción de menores, se supo que permaneció en prisión en Brasil y México durante casi cinco años.

Aunque finalmente fue absuelta de los cargos, no se puede negar que tanto su imagen como su carrera profesional sufrieron un duro golpe del que apenas hoy en día ha logrado recuperar con el pasar del tiempo.

En esta lista de famosos, se encuentra el cantante de trap, Emmanuel Gazmey Santiago, mejor conocido como Anuel AA, quien fue arrestado en Puerto Rico en el año 2016 por posesión ilegal de armas de fuego. Cumplió una condena de 30 meses en una prisión federal y durante su tiempo en la cárcel, se mantuvo activo en la música, grabando su álbum debut, "Real Hasta la Muerte".

El conocido cantante mexicano Juan Gabriel, antes de alcanzar la fama internacional, fue arrestado a principios de los años 70, luego de ser acusado de robar en una casa, y pasó 18 meses en el Palacio Negro de Lecumberri, una de las cárceles más famosas de México. Durante este tiempo, se supo que allí compuso algunas de sus primeras canciones.

En esta lista, también se encuentra el actor Robert Downey Jr., quien es sabido que durante su juventud tuvo muchos problemas con las drogas y la ley. Múltiples arrestos y sentencias lo llevaron a la cárcel, pero su historia es también una de las redenciones más grandes en la industria del entretenimiento.

