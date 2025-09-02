El lado oscuro de la dinastía Aguilar: un recorrido por todos los escándalos de la familia más polémica de México

Suscríbete a nuestros canales

La familia Aguilar no es solo sinónimo de música y tradición; también es un entramado de tensiones, distanciamientos y reconciliaciones que han sellado su legado durante más de siete décadas.

La historia comienza con Antonio Aguilar y Flor Silvestre, quienes aunque fueron el símbolo del amor en la época dorada del cine mexicano, también enfrentaron rumores de infidelidades y conflictos internos. Antonio, conocido por su carácter fuerte, priorizó su carrera sobre la familia, lo que generó roces con sus hijos, especialmente con Pepe, quien años después confesó sentirse "ignorado" en su juventud.

El hijo olvidado

En los años 90, la dinastía vivió su primera gran crisis pública con el divorcio de Pepe Aguilar y Carmen Treviño, madre de Emiliano. Pepe, en entrevistas recientes, culpó a Carmen de alejarlo de su hijo, mientras ella y Emiliano desmintieron esta versión, señalando que fue el cantante quien se desentendió tras la separación. Este distanciamiento marcó la infancia de Emiliano, quien creció en Tijuana alejado del núcleo familiar de los Aguilar.

El 2017 fue un año crítico: Emiliano fue arrestado en la frontera de Estados Unidos por tráfico de personas. Aunque Pepe lo apoyó legalmente, el incidente profundizó la fractura entre ellos. Emiliano ha declarado que se sintió "abandonado" por su familia durante el proceso, mientras Pepe intentó mantener el episodio en privado para proteger la imagen de la dinastía.

La tensión se agravó en 2024, cuando Emiliano acusó a su familia de excluirlo de eventos clave, como la boda de su hermana Ángela con Christian Nodal, de la que se enteró por redes sociales. Además, reveló que su madrastra, Aneliz Álvarez, lo trataba con frialdad y que sus medios hermanos lo ignoraban.

En 2025, el conflicto estalló en redes sociales. La cuenta de Instagram del perro familiar "El Gordo" publicó una foto burlándose de Emiliano, con la frase "Les tengo una pregunta", una expresión característica del rapero. La publicación, que recibió "likes" de Ángela y comentarios de Leonardo, fue interpretada como una provocación. Emiliano respondió con un fotomontaje donde colocaba el rostro del perro sobre cada miembro de la familia, acompañado de un mensaje donde los tachaba de "hipócritas".

La familia eliminó la publicación y emitió una disculpa desde la cuenta del perro, atribuyendo el error a su equipo de redes sociales. Sin embargo, Emiliano rechazó las disculpas y compartió capturas de una conversación con Christian Nodal, donde este lo llamaba "mantenido" y le exigía que dejara de hablar de la familia.

La polémica Ángela

Pero los dramas no solo giran en torno a Emiliano. La carrera de Ángela Aguilar ha estado marcada por una serie de polémicas, muchas de ellas iniciadas en las redes sociales. A lo largo de los años, ha enfrentado acusaciones de plagio por la similitud de su canción "Abrázame" con el tema de "El Chavo del 8", así como una fuerte crítica por declararse "25% argentina" en Instagram. Sin embargo, su controversia más notable ha sido su relación con Christian Nodal.

El romance, que se confirmó poco después de que Nodal terminara con la madre de su hija, Cazzu, y su posterior matrimonio secreto, la colocó en el centro de un torbellino de críticas, con muchos acusándola de ser la causa de una ruptura familiar.

En 2025, una iniciativa filantrópica para donar un dólar por cada boleto de su gira se convirtió en blanco de burlas por su insignificante cantidad. A esto se sumaron sus controvertidas declaraciones sobre Shakira, a quien admiraba por "facturar sus desgracias". Finalmente, su nombramiento como "Mujer del Año" por una revista desató una petición en línea para revocar el galardón, argumentando que lo había obtenido por influencia de su padre, Pepe Aguilar. A pesar de todo, Ángela ha optado por mantenerse al margen de los debates, aunque su imagen sigue siendo un tema de conversación polarizado para la opinión pública.

Además, en 2025, la familia enfrentó críticas por sus declaraciones sobre inmigración en el Hollywood Bowl, donde Pepe y Ángela enfatizaron la importancia de "hacer las cosas legalmente", lo que muchos interpretaron como falta de empatía hacia los indocumentados.

A través de las décadas, los Aguilar han sabido mantener su legado musical, pero las heridas familiares permanecen. Pepe Aguilar ha intentado reconciliaciones, incluso elogiando la música de Emiliano en entrevistas, pero el rapero insiste en que no hay vuelta atrás mientras sienta que su madre es atacada. Hoy, la dinastía sigue siendo un símbolo de la cultura mexicana, pero también un recordatorio de que incluso las familias más famosas esconden dramas que trascienden generaciones.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube