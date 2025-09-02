Antonio de la Rúa: razones qué lo hacen ser el exnovio más importante para Shakira

Suscríbete a nuestros canales

Todo comenzó en el año 2000, durante una cena en Buenos Aires. Shakira se encontraba en plena gira promocional de su álbum ¿Dónde están los ladrones? cuando, a través de amigos en común, conoció a Antonio de la Rúa, hijo del entonces presidente de Argentina, Fernando de la Rúa. Aunque sus mundos parecían distantes —la música y la política—, la conexión entre ellos fue instantánea. Shakira no tardó en describirlo como "el amor de su vida" y su "mejor amigo y confidente". Incluso le dedicó Días de enero, una canción que capturó no solo su romance, sino también el apoyo emocional que Antonio le brindó durante la crisis política que vivió Argentina en 2001.

Con el tiempo, su relación trascendió lo sentimental. Antonio, formado en derecho y criado en el seno de una familia influyente, se convirtió en un pilar fundamental en la carrera de la artista. Asumió el rol de su mánager y consejero estratégico, impulsando decisivamente su salto al mercado anglosajón con Laundry Service (2001), un disco que vendió más de 13 millones de copias en todo el mundo. Fue el comienzo de una sociedad única, donde el cariño y los negocios se entrelazaron de manera inseparable.

La importancia y el impacto de Antonio de la Rúa en la carrera de Shakira

Antonio de la Rúa fue mucho más que una pareja: se erigió como el arquitecto detrás de la transformación de Shakira en una superestrella global. Él visualizó su potencial internacional y diseñó la estrategia que permitió su conquista del mercado inglés. No solo impulsó Laundry Service, que incluía versiones en inglés de sus temas más exitosos, sino que también gestionó las complejas negociaciones con discográficas y diseñó campañas de marketing que consolidaron su imagen.

Formaba parte del núcleo duro de decisiones de la artista, manejando desde su agenda profesional hasta contratos millonarios. Negoció acuerdos clave, como el multifacético con Live Nation, que abarcaba giras, álbumes y proyectos multimedia. También fue esencial en la construcción de la marca Shakira, diversificando su presencia más allá de la música con líneas de fragancias y el fortalecimiento de su fundación Pies Descalzos. Bajo su guidance, Shakira dejó de ser solo una cantante para convertirse en una empresaria de impacto global.

La crisis y la demanda millonaria de 2012

En agosto de 2010, la pareja anunció su separación, aunque aclararon que mantendrían su vínculo profesional. Pero todo se complicó cuando, en marzo de 2011, Shakira inició una relación con el futbolista Gerard Piqué. La situación derivó en un enfrentamiento legal.

En 2012, Antonio demandó a Shakira en cortes de Nueva York y Los Ángeles, reclamándole 100 millones de dólares. Alegaba que, durante más de una década, había abandonado su propia carrera para dedicarse por completo a la de ella, actuando como su mánager y estratega sin un contrato formal. Entre sus exigencias, reclamaba el 18% de las ganancias del contrato con Live Nation —que él aseguraba haber negociado— y la propiedad de inmuebles conjuntos en Punta del Este y Nueva York. También argumentó que, tras la ruptura, siguió trabajando para ella hasta que fue despedido abruptamente a inicios de 2011.

Shakira reaccionó con firmeza. A través de su abogado, Ezequiel Camerini, negó que existiera una sociedad comercial entre ambos. Presentó como prueba un correo en el que Antonio reconocía no involucrarse en sus negocios, y un acuerdo firmado en 2006 que establecía las condiciones económicas ante una posible ruptura. Además, lo demandó en las Bahamas por desviar 6.6 millones de dólares sin su autorización.

La batalla legal se extendió por varios países, incluido un fallido intento de Antonio por congelar cuentas de Shakira en Suiza. Finalmente, en 2013, un tribunal de Ginebra falló a su favor, reconociéndola como titular única de sus bienes. Ambos llegaron a un acuerdo extrajudicial que cerró para siempre ese capítulo.

Un reencuentro inesperado

Tras años de distanciamiento, en 2025 comenzaron a aparecer señales de una posible reconciliación. Antonio fue visto en varios conciertos de la gira Las Mujeres Ya No Lloran, en Ciudad de México y Estados Unidos, con credenciales de staff y en compañía de su hija Zulú. Testigos cercanos reportaron una cena íntima en Miami con Milan y Sasha, los hijos de Shakira, en un ambiente distendido y lejos de los reflectores.

Sumado a esto, Shakira volvió a incluir Días de enero en su repertorio, un guiño simbólico que sus seguidores interpretaron como una señal de reconciliación. Aunque ninguno ha confirmado oficialmente un reacercamiento romántico, su presencia constante en el ámbito personal y profesional de la artista sugiere que han reconstruido su complicidad. Hoy, Antonio colabora en la gestión de su gira y patrocinios, reviviendo una alianza que siempre supo mezclar el amor con el talento para los negocios.

