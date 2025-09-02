Jennifer López es considerada la reina de los escenarios a sus 55 años: ¿cuál es el secreto?

Suscríbete a nuestros canales

A sus 55 años, Jennifer Lopez no solo sigue siendo una fuerza imparable en la música y el baile, sino que ha convertido su disciplina en una leyenda. Según testimonios de su círculo cercano, incluidos coreógrafos y entrenadores, JLo dedica entre 4 y 12 horas diarias a ensayos de baile, dependiendo de la intensidad de sus proyectos. Durante la preparación de su gira Up All Night, por ejemplo, se le vio en videos de Instagram practicando coreografías complejas con una energía que dejó a muchos sin aliento.

Su coreógrafo principal, Johanna Sapakie, quien trabajó con ella en Hustlers, reveló que JLo no solo repite pasos, sino que perfecciona cada movimiento hasta que fluye con naturalidad y potencia. "Ella no acepta mediocridad. Si un giro no sale bien, lo repite cincuenta veces. Esa obsesión es lo que la mantiene en la cima", afirmó Sapakie.

Más allá de los escenarios

Pero su rutina va más allá de los ensayos. Para mantener su condición física, JLo combina el baile con entrenamientos de fuerza, yoga y cardio, además de una nutrición impecable que incluye proteínas magras y cero alimentos procesados. David Kirsch, su entrenador personal, destacó que su secreto no es solo la cantidad de horas, sino la calidad: "Jennifer entrena con una intensidad que pocos pueden igualar. Corre escaleras para fortalecer sus piernas y hace abdominales de oblicuos para definir su núcleo central".

Esta combinación le permite aguantar coreografías exigentes, como las de su polémico concierto en Tenerife, donde bailó durante más de dos horas con movimientos sensuales y acrobáticos.

Reina de los escenarios y frente a las cámaras

Su dedicación no es nueva. Para su papel en Hustlers, JLo instaló postes de baile en sus casas de Miami, Los Ángeles y Nueva York y practicó pole dance durante seis semanas, a veces hasta 12 horas al día. "Nunca había tenido moretones así", confesó la artista en su momento, refiriéndose al desgaste físico que implicaba dominar esa disciplina. Ese mismo compromiso se repitió en su preparación para el Super Bowl LIV junto a Shakira, donde ensayó durante meses con jornadas maratonianas.

Lo más admirable, según su equipo, es su mentalidad. JLo misma ha dicho que el baile es su "primer amor" y una forma de expresión que la mantiene conectada con su esencia.

Hoy, su legado no es solo de éxitos musicales, sino de una ética de trabajo que inspira a artistas jóvenes y prueba que la edad no es un límite cuando hay disciplina y amor por el arte. Como ella misma afirma: "El baile es donde encuentro mi libertad y mi fuerza". Y eso, al parecer, requiere horas interminables de sudor y dedicación

