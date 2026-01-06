En detalle: esta reconocida actriz solicita la eutanasia tras sufrir por problemas de salud mental

Suscríbete a nuestros canales

El anuncio se dio a conocer a través de una extensa entrevista y un perfil publicado por el periódico The New York Times, donde Claire Brosseau, reconocida actriz canadiense, describió con crudeza una vida marcada por el dolor constante. A pesar de haber contado con una exitosa carrera artística, una red de apoyo familiar y amistades sólidas, la actriz afirma que su existencia se ha vuelto "insoportable" tras agotar todo tratamiento disponible para condiciones como depresión maníaca, ansiedad severa, trastornos alimenticios, abuso de sustancias y pensamientos suicidas crónicos.

Una lucha de toda la vida contra un dolor "irremediable"

Según su propio relato, Brosseau ha sufrido problemas de salud mental desde la infancia. En su vida adulta, esta lucha se tradujo en un ciclo interminable de tratamientos: ha probado más de 25 medicamentos diferentes, múltiples terapias psiquiátricas, hospitalizaciones e incluso terapia con psicodélicos guiada. Ninguno logró ofrecerle un alivio duradero. En su desesperación, intentó quitarse la vida en numerosas ocasiones mediante sobredosis, cortes y otros métodos, buscando escapar de lo que describe como un "horror" constante.

"Todos los días no sé si lograré superar el día", confesó la actriz en su entrevista. Su condición la ha llevado a un aislamiento casi total, viviendo recluida en su apartamento y viendo ocasionalmente solo a sus padres y hermana. "Y ya ha sido demasiado. Es suficiente", declaró, expresando su deseo de acceder a una muerte pacífica y asistida, que considere menos traumática para sus seres queridos que un suicidio.

El dilema legal y el debate entre sus propios médicos

El caso de Brosseau planeta un dilema para el programa canadiense de Ayuda Médica para Morir (MAID, por sus siglas en inglés). Aunque el país tiene una de las leyes más permisivas del mundo en este ámbito, actualmente excluye el acceso a las personas cuya única condición médica es un trastorno mental. Esta exclusión temporal está programada para levantarse en marzo de 2027, tras sucesivas postergaciones del Parlamento. Sin poder esperar hasta esa fecha, Brosseau se ha unido a una demanda presentada por la organización Dying With Dignity Canada, argumentando que esta exclusión es discriminatoria.

La complejidad de su situación se refleja en la división de opiniones entre sus propios psiquiatras. Mientras que la Dra. Gail Robinson apoya su derecho a decidir, considerando injusta la exclusión de pacientes psiquiátricos, el Dr. Mark Fefergrad mantiene la esperanza de una mejoría. "Creo que ella puede recuperarse. No creo que MAID sea la mejor o la única opción para ella", afirmó este último, subrayando la dificultad de determinar cuándo una enfermedad mental es verdaderamente "irremediable".

Un caso que define un debate nacional

La petición de Brosseau ha trascendido su situación personal para encender un debate nacional en Canadá sobre la autonomía, la compasión y los límites de la medicina. Por un lado, defensores de los derechos a una muerte digna argumentan que negar esta opción a quienes sufren enfermedades mentales graves y resistentes al tratamiento es una forma de discriminación. Por otro, críticos y grupos provida advierten que ampliar la ley en este sentido podría llevar al sistema a "cooperar con la autodestrucción" de personas en su punto más vulnerable, especialmente en un contexto donde los servicios de salud mental son insuficientes.

