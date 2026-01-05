Familia Sardina critican la película Song Sung Blue

Suscríbete a nuestros canales

El estreno de la biopic “Song Sung Blue”, protagonizada por Hugh Jackman y Kate Hudson, ha desatado una amarga disputa familiar. Aunque la película busca homenajear la vida de Mike Sardina —el recordado imitador de Neil Diamond—, el hijo del artista, Michael Sardina Jr., ha calificado la representación como una "distorsión ofensiva" que tiene a su padre "revolviéndose en su tumba".

Un retrato bajo fuego

La principal crítica de Sardina Jr. se centra en la falta de fidelidad histórica y el trato "injusto" recibido por los descendientes directos. En declaraciones al Daily Mail, Michael Jr. denunció los siguientes puntos clave:

Compensación insuficiente: Tanto él como su hermana, Angelina Sardina, aseguran haber recibido una remuneración "ridículamente baja" por sus roles como consultores técnicos.

Exclusión narrativa: A pesar de su vínculo directo, Michael afirma que su presencia en la vida de su padre fue ignorada en el guion. Aunque la artista King Princess interpreta a su hermana Angelina en el filme, él considera que su relación familiar fue relegada a un plano irrelevante.

Falta de contacto con el elenco: Sardina Jr. reveló que no hubo comunicación alguna con Jackman o Hudson durante el rodaje, lo que, a su juicio, derivó en una interpretación carente de matices reales.

Tensión en la alfombra roja

El conflicto escaló durante la premiere en Nueva York el pasado 11 de diciembre de 2025. Aunque la familia fue invitada, Michael Jr. describió la experiencia como alienante. Tras un breve y superficial encuentro con Kate Hudson, el hijo del imitador arremetió contra el elenco en redes sociales y medios, llegando a calificarlos de "monstruos" por lo que considera una exclusión deliberada de la narrativa y la promoción del filme.

Una familia dividida

Sin embargo, no todos los miembros del entorno de Sardina comparten esta visión negativa. Claire Sardina, viuda de Mike y madrastra de Michael, ha defendido públicamente la película.

"La interpretación de Kate Hudson fue fiel y respetuosa", afirmó Claire, señalando que la actriz se basó en el documental de 2008 sobre la pareja para construir su personaje.

Esta marcada división de opiniones subraya la complejidad de llevar vidas reales a la ficción, especialmente cuando los intereses económicos y el legado emocional de los herederos entran en conflicto con la visión creativa de Hollywood.

