En video: así fue el regreso de Amaia Montero a la Oreja de Van Gogh

Suscríbete a nuestros canales

El programa especial La casa de la música, emitido por RTVE justo antes de las Campanadas de fin de año, sirvió como escenario para el debut oficial de la nueva etapa del grupo. Este reencuentro con Montero al frente marca un punto de inflexión tras la controvertida salida de Leire Martínez, quien había sido la voz del grupo durante los últimos quince años. La presentación fue diseñada para que el foco recayera por completo en Amaia, quien reapareció como la protagonista absoluta del conjunto.

La polémica se desata por el estilismo y la canción

Sin embargo, el momento musical pronto compartió protagonismo con un inesperado debate. La atención se centró en el vestuario de Montero: un abrigo blanco acolchado de gran tamaño y volúmenes exagerados, combinado con una melena rubio platino y un maquillaje pálido que completaban una imagen monocromática. En cuestión de minutos, las redes sociales se llenaron de reacciones encontradas. Mientras algunos usuarios vieron en el 'look' un símbolo de renacimiento artístico, otros lo calificaron de excesivo y poco favorecedor, generando una lluvia de memes y comparaciones irónicas.

Las críticas no se limitaron a la estética. El nuevo single, con letras cargadas de simbolismo religioso y espiritual, sorprendió a una parte del público acostumbrado a las historias cotidianas y emocionales que definieron el sonido clásico de la banda. Algunos seguidores expresaron en redes que la canción les resultó "descafeinada, sin chispa" y señalaron una actuación estática con un evidente uso de playback. El malestar también revivió el debate sobre la salida de Leire Martínez, con comentarios que cuestionaban la gestión de su despedida.

Un reencuentro bajo el juicio de las redes

El esperado regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh se convirtió, por tanto, en un fenómeno multimedia donde la música y la imagen chocaron con la percepción pública. La presentación en Nochevieja funcionó como un catalizador que mezcló la emoción del reencuentro con la polémica por una nueva dirección artística y estética.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube