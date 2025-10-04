¡Es un hecho! Guns N' Roses a la tarima: aquí la lista de insólitos requisitos que tuvieron que cumplir

Suscríbete a nuestros canales

El concierto de la banda estadounidense de rock Guns N' Roses en la capital colombiana se llevará a cabo tal como estaba previsto para el próximo 7 de octubre en el recinto Vive Claro. La organización del evento recibió la confirmación final de las autoridades distritales, luego de atender a cabalidad todos los requerimientos en materia de seguridad.

La organización Páramo Presenta, responsable del show, anunció en redes sociales que el regreso de Guns N' Roses a Bogotá es un hecho. Invitó a los seguidores a celebrar una "noche de leyenda" tras la confirmación oficial de los permisos por parte de las entidades competentes.

Cabe destacar, que la aprobación llega días después de que la Alcaldía de Bogotá negara, en primera instancia, el permiso para la realización del evento. En su momento, la Secretaría de Gobierno de Bogotá explicó que la decisión se debió a la falta de conceptos favorables emitidos por instituciones clave como Bomberos, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), la Policía y la Secretaría de Movilidad.

Este anuncio es crucial para el recinto Vive Claro, inaugurado hace dos meses y con capacidad para cuarenta mil personas. El escenario enfrentó críticas tras su apertura, pues asistentes a la presentación de Green Day reportaron movimientos en las gradas y el desplazamiento de las luminarias. La cancelación de un show anterior del rapero estadounidense Kendrick Lamar, citando "problemas técnicos," también elevó las preocupaciones.

Requisitos para llevar a cabo el concierto de Guns N' Roses

Páramo Presenta afirmó que la producción está lista para recibir al público bajo los "más altos parámetros de calidad y protocolos integrales de seguridad," cumpliendo con todas las observaciones emitidas por las autoridades locales.

El dispositivo de seguridad para el evento incluye:

Control estricto de accesos y anillos de seguridad .

Disponibilidad de atención médica en sitio.

Planes de movilidad detallados.

Rutas de evacuación señalizadas y accesibilidad universal.

Garantía de una operación sostenible.

El Vive Claro espera consolidar su posición como escenario de referencia. Para las próximas semanas y meses tiene programados conciertos de Imagine Dragons, Linkin Park, Shakira, Blessd y My Chemical Romance.

