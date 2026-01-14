Fernando Fuenmayor lanza una versión de R&B y jazz del clásico "En tu pelo"

Suscríbete a nuestros canales

La canción es una reinterpretación del bolero compuesto por Luis Demetrio. En la producción participan el guitarrista Dani Barón y Diego Miut en la programación. Fernando Fuenmayor indicó que la versión busca conectar la esencia romántica del tema original con una estética actual, inspirada en los géneros R&B y jazz.

Trayectoria de Fernando Fuenmayor

Fernando Fuenmayor es saxofonista, flautista y cantante. Inició sus estudios musicales en el Conservatorio José Luis Paz de Maracaibo. Ha formado parte de agrupaciones como la Orquesta Sinfónica del Zulia y la Orquesta Juvenil Simón Bolívar.

A lo largo de su carrera, ha colaborado con artistas como Oscar D'León, Francisco Céspedes y Jerry Rivera. Fue nominado al Latin Grammy en 2021 en la categoría de Mejor Álbum de Música Instrumental por "Sotavento". Actualmente es integrante del Matiz Ensamble y miembro invitado de la Raíces Jazz Orquesta.

Actividad profesional reciente

Fuenmayor se desempeña como músico en las orquestas de artistas como Ronald Borjas y Nelson Arrieta. También protagoniza el proyecto "La Biblioteca Sessions", donde presenta su propuesta de jazz venezolano. Su trabajo como solista lo ha llevado a presentarse en escenarios como el JazzKitchen, el Faena y el Pérez Art Museum Miami (PAMM).

