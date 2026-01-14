Música

Fernando Fuenmayor lanza una versión de R&B y jazz del clásico "En tu pelo"

El músico venezolano presenta una nueva versión del tema "En tu pelo", originalmente popularizado por Javier Solís

Por Danyelis Pereira
Martes, 13 de enero de 2026 a las 11:00 pm
La canción es una reinterpretación del bolero compuesto por Luis Demetrio. En la producción participan el guitarrista Dani Barón y Diego Miut en la programación. Fernando Fuenmayor indicó que la versión busca conectar la esencia romántica del tema original con una estética actual, inspirada en los géneros R&B y jazz.

Trayectoria de Fernando Fuenmayor

Fernando Fuenmayor es saxofonista, flautista y cantante. Inició sus estudios musicales en el Conservatorio José Luis Paz de Maracaibo. Ha formado parte de agrupaciones como la Orquesta Sinfónica del Zulia y la Orquesta Juvenil Simón Bolívar.

A lo largo de su carrera, ha colaborado con artistas como Oscar D'León, Francisco Céspedes y Jerry Rivera. Fue nominado al Latin Grammy en 2021 en la categoría de Mejor Álbum de Música Instrumental por "Sotavento". Actualmente es integrante del Matiz Ensamble y miembro invitado de la Raíces Jazz Orquesta.

Actividad profesional reciente

Fuenmayor se desempeña como músico en las orquestas de artistas como Ronald Borjas y Nelson Arrieta. También protagoniza el proyecto "La Biblioteca Sessions", donde presenta su propuesta de jazz venezolano. Su trabajo como solista lo ha llevado a presentarse en escenarios como el JazzKitchen, el Faena y el Pérez Art Museum Miami (PAMM).

 

