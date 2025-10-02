¿La nueva Barbie? Mattel revive a Shani su primera muñeca afroamericana

Suscríbete a nuestros canales

La muñeca Shani, creada originalmente en 1991 como la respuesta de Mattel a la falta de diversidad en su línea de juguetes, está preparada para conquistar una nueva generación. La compañía se ha asociado con Amazon MGM Studios para desarrollar una serie de acción real basada en este icónico personaje.

Janine Nabers será la showrunner de la serie. Nabers, quien recientemente co-creó la aclamada serie 'Swarm' junto a Donald Glover –por la que ambos recibieron una nominación al Emmy–, trae una trayectoria impresionante que incluye trabajos en 'Atlanta' y 'Watchmen'. Bajo su supervisión, el proyecto se describe como una "comedia dramática familiar centrada en el personaje aspiración de Shani".

El origen de Shani

La línea de muñecas Shani no fue un producto más, sino un hito cultural. Diseñada por Kitty Black Perkins, la mente detrás de la primera Barbie negra en 1980, Shani nació tras las críticas de que las muñecas Barbie carecían de diversidad y no representaban correctamente a la comunidad negra.

Fue la primera vez que Mattel fabricó muñecas con rasgos afrocéntricos auténticos: diferentes tonos de piel para representar la diversidad dentro de la comunidad, y variados colores y texturas de cabello. La línea se lanzó inicialmente con tres personajes: Shani, Asha y Nichelle, cada una con su propia personalidad y aspiraciones. Shani, cuyo nombre significa "maravilloso" en swahili, fue presentada incluso como una doctora, sirviendo de modelo aspiracional para los niños.

Mattel amplía su universo audiovisual

Este anuncio es una clara señal de que Mattel quiere replicar en la televisión el fenomenal éxito que consiguió en el cine con "Barbie". La película protagonizada por Margot Robbie y dirigida por Greta Gerwig recaudó cerca de $1.500 millones de dólares en todo el mundo en 2023 y obtuvo ocho nominaciones al Oscar.

La serie de Shani llega en un momento de efervescencia creativa para su showrunner, Janine Nabers. Su trabajo en 'Swarm', una serie que explora los lados más oscuros de la obsesión fanática a través de su protagonista Dre (Dominique Fishback), fue elogiado por la crítica por su narrativa audaz y su perspectiva únic. Su experiencia en contar historias complejas con personajes femeninos multidimensionales la posiciona como la candidata ideal para dar vida al mundo de Shani.

