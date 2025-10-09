Miembro de Kiss Gene Simmons sufre accidente automovilístico: esto se sabe

Suscríbete a nuestros canales

Gene Simmons, bajista y cofundador de la banda Kiss, sufrió un accidente de tránsito este miércoles 8 de octubre en la Pacific Coast Highway a la altura de Malibú, California. De acuerdo con reportes del Departamento del Sheriff de Los Ángeles, el músico informó a las autoridades que se desmayó mientras conducía, lo que provocó que chocara contra un automóvil estacionado.

El accidente se registró aproximadamente a la 1:00 p.m. hora local. Servicios de emergencia trasladaron a Simmons, de 76 años, a un hospital cercano para su evaluación médica. Según confirmó el Departamento de Bomberos de Los Ángeles, el vehículo del artista se desvió por varios carriles antes del impacto.

Estado de salud y recuperación

Un representante del músico confirmó a la revista People que Simmons se encuentra en buen estado de salud. "Gene está bien y ya volvió al trabajo", afirmó el portavoz. La esposa del artista, Shannon Tweed, también se pronunció sobre el incidente, indicando que su esposo se encuentra estable y se está recuperando en su residencia.

Aunque el accidente requirió hospitalización, los reportes oficiales señalaron que no fue de gravedad. Simmons recibió el alta médica el mismo día del incidente y continúa su recuperación en casa.

